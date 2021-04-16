Массовая драка, праздник Чалова и невероятный автогол. Лучшее из Сети

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вчера, 08:47

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А это — товарищ защитника «Ман Сити» .

А такой милаха радует семейство Зиданов.

В седьмом по счету дивизионе Испании случилась массовая драка с участием болельщиков.

Вероятно, что это лучший автогол за всю историю футбола.

Публикация от ⚽️ Essa Jogada Foi Louca (🏘️) (@essajogadafoilouca)

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Трюки снимают не всегда с первого раза.

Как вам такой финт?

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