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Массовая драка, праздник Чалова и невероятный автогол. Лучшее из Сети

вчера, 08:47
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Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Мората Альваро
Мората Альваро
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Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

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А это — товарищ защитника «Ман Сити» Джона Стоунза.

А такой милаха радует семейство Зиданов.

В седьмом по счету дивизионе Испании случилась массовая драка с участием болельщиков.

Вероятно, что это лучший автогол за всю историю футбола.

Публикация от ⚽️ Essa Jogada Foi Louca (🏘️) (@essajogadafoilouca)

Милота дня:

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Бывший футболист МЮ Робин ван Перси учит детей играть на пианино.

Форвард ПСЖ Мауро Икарди со своим сыном.

Девушка дня:

Сильвия, жена бывшего игрока сборной Италии Джампаоло Паццини.

Трюки снимают не всегда с первого раза.

Как вам такой финт?

Публикация от Football•Soccer•Futbol•Futebol (@futebolvideoos)

Хотели бы тут сыграть?

Скучаете по болельщикам на трибунах?

Если игрокам не нравится слишком эпатажный дриблинг Неймара, то чтобы они сделали с этим парнем?

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Публикация от 433 (@433)

Как вам такой выход на поле?

В чемпионате Австралии на поле выбежал кот.

Этот стадион даст фору даже «Сантьяго Бернабеу»!

С юмором относитесь к своим неудачам!

Бонус. В Сети стало вирусным видео с фолом в матче женских команд Украины и Северной Ирландии. Права на показ принадлежат ФИФА, поэтому предлагаем вам перейти по этой ссылке на официальный аккаунт команды Северной Ирландии. Не пожалеете!

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:43
Автогол и жена итальянца - лучшее.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:49
Автогол супер)) интересно, засчитали?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:56
Автогол получился просто угарный...
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