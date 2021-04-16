Массовая драка, праздник Чалова и невероятный автогол. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин сходил на «Лебединое Озеро».
Форварду ЦСКА Фёдору Чалову исполнилось 23 года.
Легенды мирового футбола Роналдо и Робер Пирес сыграли в теннис.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сходил в природный парк в Мадриде.
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана посетил сочинский автодром.
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес показал свои музыкальные навыки.
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков любит прогулки на природе.
Бывший игрок МЮ Нани наслаждается жизнью в США.
Вот такой друг живет дома у легенды «сине-гранатовых» Карлеса Пуйоля.
А это — товарищ защитника «Ман Сити» Джона Стоунза.
А такой милаха радует семейство Зиданов.
В седьмом по счету дивизионе Испании случилась массовая драка с участием болельщиков.
❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT— CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021
Вероятно, что это лучший автогол за всю историю футбола.
Публикация от ⚽️ Essa Jogada Foi Louca (🏘️) (@essajogadafoilouca)
Милота дня:
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората с женой и ребенком.
Бывший футболист МЮ Робин ван Перси учит детей играть на пианино.
Форвард ПСЖ Мауро Икарди со своим сыном.
Девушка дня:
Сильвия, жена бывшего игрока сборной Италии Джампаоло Паццини.
Трюки снимают не всегда с первого раза.
Как вам такой финт?
Публикация от Football•Soccer•Futbol•Futebol (@futebolvideoos)
Хотели бы тут сыграть?
Скучаете по болельщикам на трибунах?
Если игрокам не нравится слишком эпатажный дриблинг Неймара, то чтобы они сделали с этим парнем?
Игрок «Тоттенхэма» Регилон выбирает футбол даже после футбола!
Как вам такой выход на поле?
В чемпионате Австралии на поле выбежал кот.
Этот стадион даст фору даже «Сантьяго Бернабеу»!
С юмором относитесь к своим неудачам!
Бонус. В Сети стало вирусным видео с фолом в матче женских команд Украины и Северной Ирландии. Права на показ принадлежат ФИФА, поэтому предлагаем вам перейти по этой ссылке на официальный аккаунт команды Северной Ирландии. Не пожалеете!