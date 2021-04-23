Месси — единственный игрок, забивающий 25+ голов в лиге 12 сезонов подряд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 31-го тура Примеры с «Хетафе» (5:2) и достиг отметки в 25 голов в сезоне чемпионата Испании.
Таким образом, 33-летний аргентинец является единственным футболистом в мире, который 12 сезонов подряд забивает не менее 25 мячей в рамках чемпионата.
Если сравнивать с некто, то у Месси 667 голов на клубном уровне, у Роналду - 670.
Еще 4 гола и можно поздравить
Если сравнивать с некто, то у Месси 667 голов на клубном уровне, у Роналду - 670.
Еще 4 гола и можно поздравить