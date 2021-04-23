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Месси — единственный игрок, забивающий 25+ голов в лиге 12 сезонов подряд

23 апреля 2021, 01:17
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 31-го тура Примеры с «Хетафе» (5:2) и достиг отметки в 25 голов в сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, 33-летний аргентинец является единственным футболистом в мире, который 12 сезонов подряд забивает не менее 25 мячей в рамках чемпионата.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 13:10
кто все глоры? по мнению экспертов даже не в команде турнира, как он мог получить лучшего игрока ЧМ? из жалости если только, как и всегда его все жалеют когда он в штанишки спустит
Per4ick
Per4ick ответ Baggio R. (раскрыть)
23 апреля в 12:13
на то ЧМ лучшие игроки в Аргентине были Маскерано Ди Мария и Ромеро, Месси же просто статист как в прочем и всю карьеру в сборной
Per4ick
Per4ick ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
23 апреля в 12:11
несомненно лучше это сидеть в одном чемпионате всю карьеру и доить клуб который и так на грани банкротства и ничего не показывать на уровне сборных от слова совсем
112910415
112910415
23 апреля в 12:10
волшебник, однако !
Baggio R.
Baggio R. ответ vinyardrip (раскрыть)
23 апреля в 09:12
Серебряные медали ЧМ - позор? Да не так и много тех, кто может этим похвастаться.
Elliada
Elliada
23 апреля в 08:17
Было бы больше, если не играл бы на команду и отдавал голевые, а только замыкал, как некто.

Если сравнивать с некто, то у Месси 667 голов на клубном уровне, у Роналду - 670.
Еще 4 гола и можно поздравить
vinyardrip
vinyardrip
23 апреля в 03:20
А также единственный который играет в одном чемпионате. Позоры со сборной не в счет
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 03:11
Интересно , на сколько страниц его рекорды потянут???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 02:47
Он просто монстр!
beefs
beefs
23 апреля в 02:33
Очередной рекорд установлен...
eleven LC
eleven LC
23 апреля в 01:22
Лео Месси молодец!
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