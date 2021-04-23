Месси — единственный игрок, забивающий 25+ голов в лиге 12 сезонов подряд

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23 апреля 2021, 01:17

Капитан «Барселоны» оформил дубль в матче 31-го тура Примеры с «Хетафе» (5:2) и достиг отметки в 25 голов в сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, 33-летний аргентинец является единственным футболистом в мире, который 12 сезонов подряд забивает не менее 25 мячей в рамках чемпионата.