В сборной России подтвердили, что Головин заразился коронавирусом

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил информацию о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин заболел коронавирусом.
Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине. Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждём его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро-2020.
А то во Франции там такие девки ...
А то во Франции там такие девки ...