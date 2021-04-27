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В сборной России подтвердили, что Головин заразился коронавирусом

27 апреля 2021, 17:53

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил информацию о том, что полузащитник «Монако» Александр Головин заболел коронавирусом.

Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине. Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждём его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро-2020.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Blaugrana97 (раскрыть)
вчера в 13:06
Вы действительно уверены в этом?
Blaugrana97
Blaugrana97
вчера в 04:10
Бананофикуса не существует
minai
minai
27 апреля в 21:23
А хрен ли он, идиот, не привился нашей вакциной !
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
27 апреля в 18:50
От укусов насекомых бывает анфилактический шок.А молодых качков в больнице рядом со мной я уже видел в ноябре прошлого года.Будет разумно себя вести-пройдёт относительно нормально,а будет геройствовать(не дай бог!),то могут быть и последствия более серьёзные.Не дотянул до добровольно-принудительной вакцинации в сборной...
1_DEIVID
1_DEIVID
27 апреля в 18:34, ред.
В Питере тяжелая обстановка. Как они ЕВРО собрались проводить? Ещё и в нагрузку матчи взяли.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 апреля в 18:27
Главное вовремя,на Евро уже успеет.
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 18:21
На таком молодом пройдёт, как комариный укус. Главное что есть ещё время до Евро. Здоровья, главной надежде нашей сборной!
Эдмон
Эдмон
27 апреля в 18:15
хорошо не позже а то и ЧЕ бы пропустил
Ванечка
Ванечка
27 апреля в 18:14
Здоровья и без последствий...
batman555
batman555
27 апреля в 18:10
Здоровья,и Магнусону тоже этого же
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 18:08
Должен оклематься до Евро...
nikoladolgov
nikoladolgov
27 апреля в 18:06
Надеюсь не половым путем ?
А то во Франции там такие девки ...
drug01
drug01
27 апреля в 17:56
Это плохо здоровья
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