Де Росси вылечился от коронавируса

«Можете сжечь меня заживо». Пожизненно отстранённый арбитр Вилков примерил на себя роль мученика Уже захотелось понять и простить?

Антисборная 27-го тура: безнадежный «Ротор», проигравшие в дерби и арбитры из UFC Не все выдерживают испытание концовкой чемпионата.

Ахметова снова удалили, Ларссон убежал ото всех. Фонтан эмоций в дерби «Спартака» и ЦСКА Судьи посовещались и решились на красную, а Джордан сделал разницу.

Сборная 27-го тура РПЛ: вернувшийся на светлую сторону «Спартак», погромщики аутсайдеров и снова Ионов Попасть в символическую сборную несложно, задержаться в ней — вот искусство.