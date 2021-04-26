Бывший полузащитник «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии, Даниэле Де Росси вылечился от коронавируса.
Сара Фельбербаум, жена бывшего футболиста, в своём инстаграме написала, что наконец-то смогла обнять Даниэле 37 дней спустя.
Бывший полузащитник «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии, Даниэле Де Росси вылечился от коронавируса.
Сара Фельбербаум, жена бывшего футболиста, в своём инстаграме написала, что наконец-то смогла обнять Даниэле 37 дней спустя.
Все парень...каникулы закончились)...
Все парень...каникулы закончились)...