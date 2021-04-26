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Де Росси вылечился от коронавируса

26 апреля 2021, 20:26

Бывший полузащитник «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии, Даниэле Де Росси вылечился от коронавируса.

Сара Фельбербаум, жена бывшего футболиста, в своём инстаграме написала, что наконец-то смогла обнять Даниэле 37 дней спустя.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
26 апреля в 21:19
Что-то долго он болел.
drug01
drug01
26 апреля в 20:58
Желаем здоровья и побед
Futurista
Futurista
26 апреля в 20:34
"жена бывшего футболиста, в своём инстаграме написала, что наконец-то смогла обнять Даниэле 37 дней спустя."...
Все парень...каникулы закончились)...
beefs
beefs
26 апреля в 20:27
с выздоровлением, всего наилучшего...
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