Куман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, «Барселона» проявляет интерес к голландцу. В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман. Голландский специалист хочет, чтобы в новом сезоне пару основных центральных защитников составили де Лигт и Эрик Гарсия, который покинет «Манчестер Сити» и станет игроком «Барселоны».
Отмечается, что сам де Лигт не против перейти в каталонский клуб, где играет его хороший друг Френки де Йонг, с которым он вместе выступал за «Аякс».