Куман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»

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27 апреля 2021, 22:13

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщается, «Барселона» проявляет интерес к голландцу. В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» . Голландский специалист хочет, чтобы в новом сезоне пару основных центральных защитников составили де Лигт и , который покинет «Манчестер Сити» и станет игроком «Барселоны».

Отмечается, что сам де Лигт не против перейти в каталонский клуб, где играет его хороший друг , с которым он вместе выступал за «Аякс».