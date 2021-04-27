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Куман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»

27 апреля 2021, 22:13

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщается, «Барселона» проявляет интерес к голландцу. В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман. Голландский специалист хочет, чтобы в новом сезоне пару основных центральных защитников составили де Лигт и Эрик Гарсия, который покинет «Манчестер Сити» и станет игроком «Барселоны».

Отмечается, что сам де Лигт не против перейти в каталонский клуб, где играет его хороший друг Френки де Йонг, с которым он вместе выступал за «Аякс».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 03:50
Де Лигту нужно серьёзно рассмотреть переход в более сильный клуб.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:02
А кто потянет? Свободный только Маур сейчас ))).
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
27 апреля в 23:05
Да ладно,серьезно не тянет,а ничего,что с таким ужасным стартом,Барса главный фаворит в борьбе за Ла лигу???
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 23:01
Если Юве в ЛЧ не попадет , то вполне возможно и продадут парня. Но пока это слухи, и не всегда желание одних совпадает с желаниями других.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
27 апреля в 22:51
Куману самому надо искать работу. Не тянет он Барсу.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 22:49
Нее , а кто его отдаст ?!? Такой парень самим нужен !!!
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 22:26, ред.
Когда покупали де Йонга моё мнение было что надо брать и де Лигта. Центральная ось была бы на годы. Парни молодые и сыгранные , понимающие с полуслова друг друга. Им бы было комфортно вдвоём в новом клубе.
NYJ
NYJ
27 апреля в 22:25
А чем заключается некорректность моего сообщения? По моему мнению вполне саркастический посыл, без оскорблений
beefs
beefs
27 апреля в 22:23
подготовка к трансферному летнему окну началась...
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 22:23
Где деньги взять Зин?))
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