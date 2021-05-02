Коул: «Вернера недооценивают. Он играет ключевую роль в тактике „Челси“»

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул поделился мнением об игре форварда «синих» Тимо Вернера.
Я действительно думаю, что его недооценивают. Да, он упустил несколько больших шансов и возможностей.
Как тренер, вы всегда стараетесь понять, находится ли он в нужных местах, в нужных позициях, чтобы нанести удар и забить.
Но я думаю, что игру [Томас] Тухель настраивает так, как он хочет, чтобы они играли через линии, в сочетании с диагональными проходами. Он [Вернер] играет ключевую роль в этой тактике, забегая в пространство, где Мэйсон [Маунт] может получить мяч.
Ранее о Вернере высказалась супруга защитника «Челси» Тиаго Силвы.
Всем здоровья.
Всем здоровья.