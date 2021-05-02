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Коул: «Вернера недооценивают. Он играет ключевую роль в тактике „Челси“»

02 мая 2021, 16:29

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул поделился мнением об игре форварда «синих» Тимо Вернера.

Я действительно думаю, что его недооценивают. Да, он упустил несколько больших шансов и возможностей.

Как тренер, вы всегда стараетесь понять, находится ли он в нужных местах, в нужных позициях, чтобы нанести удар и забить.

Но я думаю, что игру [Томас] Тухель настраивает так, как он хочет, чтобы они играли через линии, в сочетании с диагональными проходами. Он [Вернер] играет ключевую роль в этой тактике, забегая в пространство, где Мэйсон [Маунт] может получить мяч.

Ранее о Вернере высказалась супруга защитника «Челси» Тиаго Силвы.

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Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 17:07, ред.
Вернер очень старается, пашет на поле от и до. А то что не прет ему, думаю, что это все же временное явление. Он же в Германии себя очень хорошо зарекомендовал , так что должно его прорвать обязательно. Моменты у него есть, будут и голы непременно.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 16:47
Возможно позицию выбирает правильно, но нападающий с такой реализацией может подвести команду в ответственный момент:
beefs
beefs
02 мая в 16:35
Вернер ключевой игрок...
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