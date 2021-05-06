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В «Спартаке» прокомментировали информацию о продлении контракта с Жиго

06 мая 2021, 16:26

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что московский клуб намерен предложить защитнику Самуэлю Жиго трёхлетний контракт.

Жиго — один из ключевых игроков «Спартака». Все переговоры возможны только по окончании сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице.

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Все комментарии
galem72
galem72
07 мая в 09:04
Вопрос о продлении контракта с Жиго не должен быть вопросом, а делом решённым ещё вчера. Такого дефа Спартаку точно нельзя терять.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 мая в 20:55
Лучший деф рпл
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 20:49
В спартаке главное с кукуяном продлить контракт.
mihaluch
mihaluch
06 мая в 17:51
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    06 мая в 17:33, ред.
    Для начала с тренером определитесь. Ещё намучаетесь, сейчас начнут отказы прилетать.
    stanichnik
    stanichnik
    06 мая в 17:22
    Вероятность подписания нового контракта фк Спартак с Жиго очень высока. У обеих сторон нет претензий друг к другу. Футболист полностью отрабатывает на поле свою зарплату в сто пятьдесят тысяч евро в месяц и является одним из лучших игроков в чемпионате на позиции центрального защитника. В свою очередь клуб готов пойти на увеличение зарплаты игроку и кроме того красно-белые имеют хорошие шансы на попадание осенью в ЛЧ. Все эти слагаемые дают основание полагать, что Самуэль ещё три года будет радовать болельщиков московской команды своей игрой за их любимый клуб.
    112910415
    112910415
    06 мая в 17:19
    матёрого француза никем не заменить !
    makkie
    makkie
    06 мая в 16:46
    Стандартный ответ от Фетисова.
    А вообще нужно продлевать контракты и с Джикией, и с Жиго - двумя основными ЦЗ команды.
    Поди найди второго лидера такого как Жиго.
    ABir
    ABir
    06 мая в 16:41
    Чем выше будет результат, тем дороже станет контракт
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 мая в 16:35
    Может все зависит от попадания в ЛЧ???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 мая в 16:32
    Ну и хорошо...
    Ironigor
    Ironigor
    06 мая в 16:31
    Высокий результат, прежде всего !!!
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