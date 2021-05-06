В «Спартаке» прокомментировали информацию о продлении контракта с Жиго

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о том, что московский клуб намерен предложить защитнику Самуэлю Жиго трёхлетний контракт.
Жиго — один из ключевых игроков «Спартака». Все переговоры возможны только по окончании сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице.
А вообще нужно продлевать контракты и с Джикией, и с Жиго - двумя основными ЦЗ команды.
Поди найди второго лидера такого как Жиго.
А вообще нужно продлевать контракты и с Джикией, и с Жиго - двумя основными ЦЗ команды.
Поди найди второго лидера такого как Жиго.