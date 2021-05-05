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«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

05 мая 2021, 15:54

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.

Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 22:24
Он выходит на 10 минут, 80 минут на скамейке сидит. Жаль если дальше так и продолжится.
Сп62
Сп62
05 мая в 21:21
Парень свой. С перспективой. В случае чего, можно на время в Сочи. Контракт безпроигрышный.
mor57
mor57 ответ ДАША Д (раскрыть)
05 мая в 20:10
    Zenit_84
    Zenit_84
    05 мая в 20:02
    Все правильно сделали
    Prazdnik
    Prazdnik
    05 мая в 20:00
    У Медведева..... Такая моська.......
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    05 мая в 19:31
    Хороший актив Зенита, вполне логичное решение о продлении контракта.
    particular
    particular ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    05 мая в 19:03
    Может... Не скурвился бы от шального... Да тренер не замытарил бы по лавкам...
    А там, глядишь, и начнёт ворота распаковывать 😉
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
    05 мая в 18:45
    отличный игрок,рад за него!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    05 мая в 18:24
    Хотелось бы,чтобы стал одним из лидеров Зенита и сборной.Ну и в чемпионат посильнее потом.
    номер 12
    номер 12 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    05 мая в 18:22
    Доверия у Черчесова, судя по обратной замене, совершенно нет. У Семака свое мнение по поводу игры, и Мостовой туда пока плохо вписывается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ДАША Д (раскрыть)
    05 мая в 17:34
    Какая скамейка ???
    Парень выходил в 10-ти весенних матчах сезона....
    Плюс 3 гола в 5-ти последних матчах....
    Пользуется доверием и Семака и Черчесова.....
    Скамейка - это не про него......
    Он в свои 23 выигрывает конкуренцию и становится любимцем публики..
    Удачи ,титулов и процветания в Зените !!!!!!
    drive45
    drive45
    05 мая в 16:53
    Молодой, перспектианый, растущий футболист. Могли бы подарить Ростову, долги когда то надо отдавать.
    A.S.A
    A.S.A
    05 мая в 16:24
    Мостовой не плохо провел вторую часть сезона, даже ее смотря на то, что по большей части выходил на замены. Надеюсь в новом сезоне у него будет больше игрового времени.
    VeniaminS
    VeniaminS
    05 мая в 16:05
    Это неплохо для него
    ДАША Д
    ДАША Д
    05 мая в 16:05
    И этот футбольный талант загубят на скамейке.
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