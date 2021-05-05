«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.
Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым 🤝— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 5, 2021
Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Зенит» поздравляет Андрея и желает удачи на футбольном поле и за его пределами! 💙 pic.twitter.com/r4h8Kg9E3Q
А там, глядишь, и начнёт ворота распаковывать 😉
А там, глядишь, и начнёт ворота распаковывать 😉
Парень выходил в 10-ти весенних матчах сезона....
Плюс 3 гола в 5-ти последних матчах....
Пользуется доверием и Семака и Черчесова.....
Скамейка - это не про него......
Он в свои 23 выигрывает конкуренцию и становится любимцем публики..
Удачи ,титулов и процветания в Зените !!!!!!
Парень выходил в 10-ти весенних матчах сезона....
Плюс 3 гола в 5-ти последних матчах....
Пользуется доверием и Семака и Черчесова.....
Скамейка - это не про него......
Он в свои 23 выигрывает конкуренцию и становится любимцем публики..
Удачи ,титулов и процветания в Зените !!!!!!