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«Спартак» собирается предложить Жиго трёхлетний контракт

06 мая 2021, 14:45

«Спартак» намерен сохранить в своём составе защитника Самуэля Жиго.

Как сообщается, в скором времени московский клуб намерен предложить французу новый трёхлетний контракт с повышением зарплаты.

В нынешнем сезоне Жиго провёл 24 матча в РПЛ, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу. Защитник выступает за «Спартак» с лета 2018 года.

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Все комментарии
valt134
valt134
07 мая в 12:29
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    06 мая в 20:12
    ПАрень не зря свой хлеб ест. Однозначно нужен.
    Шуnя771
    Шуnя771
    06 мая в 17:40
    Качественный футбольный чел!

    Нам такие нужны!
    112910415
    112910415
    06 мая в 17:16
    очень качественный, однозначно нужен
    Константин Белых
    Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
    06 мая в 17:09
    Останется-тем более с повышением ЗП. Из топов очередь за ним не стоит а у нас это лучший ЦЗ нашей лиги. Тем более с пандемией в Европе куда-то уходить именно в этом году глупость. А нет-пусть еще сезон отрабатывает по контракту-время годик подыскать замену . Но если умный-останется.
    1-я конная
    1-я конная
    06 мая в 16:26
    Останется - Спартаку нужны костоломы
    ЧиП
    ЧиП ответ Сп62 (раскрыть)
    06 мая в 16:24
    Ну да, выбор то у нас большой! Кутепов, Гапонов, Рассказов, Маслов. Трое из перечисленных хлебом не корми, дай в свои забить🥅.
    Жиго провел на поле времени на порядок больше чем они и так не косячил.
    ЧиП
    ЧиП
    06 мая в 16:19
    👏Отличное решение.
    Надеюсь Самуэль и его семья ☝️согласятся. 👌
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 мая в 15:52
    Можно сразу на восемь лет.
    particular
    particular
    06 мая в 15:46
    Французик зачётный... Может и не топ-уровня, но свой хлеб отрабатывает добротно... Количество таких подмастерьев и определяет мастерство и уровень чемпионата... Годится... Примет ли...
    LOpp
    LOpp
    06 мая в 15:45
    Жиго надо удержать
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    06 мая в 15:30
    Жиго - боец! Надо было еще после коней 2 1 предлагать
    makkie
    makkie
    06 мая в 15:28
    Жиго - основной защитник, лидер и вице-капитан.
    Хочется продлить с ним контракт, но с другой стороны он смотрит в сторону Европы. Весь вопрос, последуют ли ему предложения от сильных клубов ТОП-5?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    06 мая в 15:27
    Без нового главного тренера решать такие вопросы неблагоразумно!)
    Сп62
    Сп62
    06 мая в 15:10
    Можно было подождать назначене нового тренера. Все решения по составу желательно согласовывать с тренерским штабом. Тогда есть с кого спросить.
    berda2003
    berda2003
    06 мая в 15:05
    как узнает, что зарема теперь член - сразу останется...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    06 мая в 14:58
    Умное решение. Жиго Спартаку нужен.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 мая в 14:47
    Жиго очень полезный игрок!
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