«Спартак» собирается предложить Жиго трёхлетний контракт

«Спартак» намерен сохранить в своём составе защитника Самуэля Жиго.
Как сообщается, в скором времени московский клуб намерен предложить французу новый трёхлетний контракт с повышением зарплаты.
В нынешнем сезоне Жиго провёл 24 матча в РПЛ, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу. Защитник выступает за «Спартак» с лета 2018 года.
Нам такие нужны!
Нам такие нужны!
Жиго провел на поле времени на порядок больше чем они и так не косячил.
Жиго провел на поле времени на порядок больше чем они и так не косячил.
Надеюсь Самуэль и его семья ☝️согласятся. 👌
Надеюсь Самуэль и его семья ☝️согласятся. 👌
Хочется продлить с ним контракт, но с другой стороны он смотрит в сторону Европы. Весь вопрос, последуют ли ему предложения от сильных клубов ТОП-5?
Хочется продлить с ним контракт, но с другой стороны он смотрит в сторону Европы. Весь вопрос, последуют ли ему предложения от сильных клубов ТОП-5?