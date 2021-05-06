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Неймар приостановил переговоры о контракте с ПСЖ из-за интереса «Барсы»

06 мая 2021, 15:05

Нападающий ПСЖ Неймар всё ещё может вернуться в «Барселону».

Несколько недель назад ходили слухи о том, что бразилец близок к подписанию нового контракта с парижским клубом, однако сейчас футболист приостановил переговоры с ПСЖ. Причиной этого стал интерес со стороны «Барселоны».

Неймар хотел бы вернуться в каталонский клуб, бразилец не скрывает того, что намерен снова играть вместе с Лионелем Месси. Лео, скорее всего, останется в «Барселоне» и не перейдёт в ПСЖ, поэтому Неймар готов вернуться в каталонскую команду.

Сейчас бразилец ждёт действий от «Барселоны». Если «сине-гранатовые» не будет пытаться подписать его, он продлит свой контракт с ПСЖ.

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Van Vanovich
Van Vanovich
07 мая в 11:50
Не нужен он Барсе. Пусть Барса ищет среди молодежи игроков или подешевле качественных игроков и с небольшой зарплатой.
Nazi
Nazi
06 мая в 20:36, ред.
Смотря на гегемонию скотского футбола, смело можно продавать и Неймара и Мбаппе и накупить вратаря плеймейкера, типа едерсона, безмозглых фоденов и негритят а ла Канте и строить команду мечты, которая будет всех душить прямо во вратарской :)

Футбол здохнет, но зато будет РЕЗУЛЬТАТ..
Garrincha58
Garrincha58
06 мая в 19:27
ПСЖ надо срочно избавляться от этого циркача
112910415
112910415
06 мая в 17:15
ну, пусть сам себя выкупает , коли так
Мessi 10
Мessi 10
06 мая в 17:07
Не нужен этот флюгер, его время прошло.
Пусть доит ПСЖ, а Барсе надо со своими финансами разбираться.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
06 мая в 16:29
Новый сезон сериал начинается!
shlifen
shlifen
06 мая в 16:11
Помоему многие недооценили противостояние МС и ПСЖ, эти два матча ярко показали что время "ярких индивидуалистов" пока что вновь уходит, и "бал будут править" хорошо построенные системы. Ну на кой чёрт Барселоне сейчас Неймар?? Только ради маркетинга и футболок?? Ведь трофеи для Барсы он не выиграет, цену его "громким речам" мы увидели в ответке с Сити. Когда-то, возможно, у Неймара и был характер, но сейчас он абсолютно не может тащить команду на себе. Громкие речи, пафос и постоянные слёзы после вылетов/проигрышей, с редкими вкраплениями финтов и красивых обработок мяча - вот и всё чего может дождаться потенциальный покупатель Неймара. На месте боссов ПСЖ я бы не задумываясь продавал этого разбалованного "подростка" которому уже через год будет 30 - даже за 110-120 лимонов это всё равно будет выгодная продажа.
А вот Барселона подписанием Неймара скорее всего выпишет себе "финансовый смертный приговор": сумма подписания (явно взятая в кредит) + очень большая зарплата (даже если Неймар уступит процентов 30) - всё это не отобьётся трофеями и призовыми, поскольку Неймар не сделает Барсу гарантированным фаворитом на ЛЧ... Барселоне давно нужно было прекратить покупать игроков в атаку, а заняться построением обороны.
В команде Лангле-Пике-Умтити-Мингеса - это что уровень плэйофф-ЛЧ ?? За цену Неймара могли бы купить пару нормальных ЦЗ и ещё бы немножко осталось.... Но Лапорта видимо хочет пиариться, а не строить команду...
swed27
swed27
06 мая в 15:37
Неймар уходил из Барселоны чтобы обыграть Месси. В этом сезоне это произошло значит пора возвращаться. Нужен ли бразилец Барсе, вопрос . Месси хотел бы видеть своим партнером Холанда, ради чего идет на урезание зарплаты. С другой стороны связка аргентинца и бразильца давала хороший результат
BarcelonaMD
BarcelonaMD
06 мая в 15:26
Каким клоуном он небыл ... НО я знаю что в Барсе будет играть очень даже хорошо !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 15:09
Терпеть ненавижу этого клоуна за его выходки...
ДСА
ДСА
06 мая в 15:07
Ведет себя как женщина не социально ориентированная.
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