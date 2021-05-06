Неймар приостановил переговоры о контракте с ПСЖ из-за интереса «Барсы»

Нападающий ПСЖ Неймар всё ещё может вернуться в «Барселону».
Несколько недель назад ходили слухи о том, что бразилец близок к подписанию нового контракта с парижским клубом, однако сейчас футболист приостановил переговоры с ПСЖ. Причиной этого стал интерес со стороны «Барселоны».
Неймар хотел бы вернуться в каталонский клуб, бразилец не скрывает того, что намерен снова играть вместе с Лионелем Месси. Лео, скорее всего, останется в «Барселоне» и не перейдёт в ПСЖ, поэтому Неймар готов вернуться в каталонскую команду.
Сейчас бразилец ждёт действий от «Барселоны». Если «сине-гранатовые» не будет пытаться подписать его, он продлит свой контракт с ПСЖ.
А вот Барселона подписанием Неймара скорее всего выпишет себе "финансовый смертный приговор": сумма подписания (явно взятая в кредит) + очень большая зарплата (даже если Неймар уступит процентов 30) - всё это не отобьётся трофеями и призовыми, поскольку Неймар не сделает Барсу гарантированным фаворитом на ЛЧ... Барселоне давно нужно было прекратить покупать игроков в атаку, а заняться построением обороны.
В команде Лангле-Пике-Умтити-Мингеса - это что уровень плэйофф-ЛЧ ?? За цену Неймара могли бы купить пару нормальных ЦЗ и ещё бы немножко осталось.... Но Лапорта видимо хочет пиариться, а не строить команду...
А вот Барселона подписанием Неймара скорее всего выпишет себе "финансовый смертный приговор": сумма подписания (явно взятая в кредит) + очень большая зарплата (даже если Неймар уступит процентов 30) - всё это не отобьётся трофеями и призовыми, поскольку Неймар не сделает Барсу гарантированным фаворитом на ЛЧ... Барселоне давно нужно было прекратить покупать игроков в атаку, а заняться построением обороны.
В команде Лангле-Пике-Умтити-Мингеса - это что уровень плэйофф-ЛЧ ?? За цену Неймара могли бы купить пару нормальных ЦЗ и ещё бы немножко осталось.... Но Лапорта видимо хочет пиариться, а не строить команду...