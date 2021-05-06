Неймар приостановил переговоры о контракте с ПСЖ из-за интереса «Барсы»

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06 мая 2021, 15:05

Нападающий ПСЖ Неймар всё ещё может вернуться в «Барселону».

Несколько недель назад ходили слухи о том, что бразилец близок к подписанию нового контракта с парижским клубом, однако сейчас футболист приостановил переговоры с ПСЖ . Причиной этого стал интерес со стороны «Барселоны».

Неймар хотел бы вернуться в каталонский клуб, бразилец не скрывает того, что намерен снова играть вместе с . Лео, скорее всего, останется в «Барселоне» и не перейдёт в ПСЖ , поэтому Неймар готов вернуться в каталонскую команду.