Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

В понедельник состоится внеочередное заседание КДК по матчу «Арсенал» — «Спартак»

10 апреля 2015, 15:15
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал инциденты, случившиеся в ходе матча «Арсенал» — «Спартак».

Напомним, после игры к ответственности привлечено более 60 болельщиков.

— На сегодняшний день у нас недостаточно материалов. Сегодня мы возбудили производство по делу и начали сбор документов. Необходимо пригласить представителей «Спартака», «Арсенала», сотрудников служб безопасности, делегата. В течение трех дней мы займемся этим. В понедельник в 15 часов будет внеочередное заседание комитета по матчу «Арсенал» — «Спартак».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sovsport.ru Автор: Юрий Зотов
Прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта в Москве
21 марта
Трансферная стоимость Промеса на портале Transfermarkt составляет ноль евро
20 марта
На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина
20 марта
Захарян присоединился к сборной России
17 марта Видео
Ивич покинул Россию
14 марта
Новичок ЦСКА Риванди прилетел в Москву
09 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 