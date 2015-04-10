В понедельник состоится внеочередное заседание КДК по матчу «Арсенал» — «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал инциденты, случившиеся в ходе матча «Арсенал» — «Спартак».
Напомним, после игры к ответственности привлечено более 60 болельщиков.
— На сегодняшний день у нас недостаточно материалов. Сегодня мы возбудили производство по делу и начали сбор документов. Необходимо пригласить представителей «Спартака», «Арсенала», сотрудников служб безопасности, делегата. В течение трех дней мы займемся этим. В понедельник в 15 часов будет внеочередное заседание комитета по матчу «Арсенал» — «Спартак».
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