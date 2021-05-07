Президент ЖФК ЦСКА: «Не стоит драматизировать ситуацию с мужской командой»

Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина выразила поддержку мужской команде армейского клуба.

Не стоит драматизировать ситуацию. Уходящий сезон складывается для мужской команды красно-синих не так успешно, как хотелось бы всем нам, но даже у грандов европейского футбола случаются неудачи и спады: посмотрите на выступления «Ювентуса» и «Ливерпуля», тем не менее никто не сомневается в их высочайшем уровне. К сожалению, на отрицательный результат на поле накладывается волна негатива в СМИ , но все поменяется с приходом новых побед, а они обязательно придут, ведь красно-синий — самый сильный.