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Президент ЖФК ЦСКА: «Не стоит драматизировать ситуацию с мужской командой»

07 мая 2021, 13:07

Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина выразила поддержку мужской команде армейского клуба.

Не стоит драматизировать ситуацию. Уходящий сезон складывается для мужской команды красно-синих не так успешно, как хотелось бы всем нам, но даже у грандов европейского футбола случаются неудачи и спады: посмотрите на выступления «Ювентуса» и «Ливерпуля», тем не менее никто не сомневается в их высочайшем уровне. К сожалению, на отрицательный результат на поле накладывается волна негатива в СМИ, но все поменяется с приходом новых побед, а они обязательно придут, ведь красно-синий — самый сильный.

После 28 туров ЦСКА с 47 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

В 29-м туре армейцы сыграют против «Краснодара».

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
07 мая в 18:47
Молодец Президент ЖФК ЦСКА Елена Петунина.
Ironigor
Ironigor
07 мая в 13:11
Будем ждать надеяться и верить !!!
beefs
beefs
07 мая в 13:09
он прав, смена поколений не проходит незаметно..
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