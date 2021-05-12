«Спортинг» завоевал первое за 19 лет чемпионство в Португалии

«Спортинг» оформил досрочное чемпионство в чемпионате Португалии, обыграв «Боавишту» (1:0) в 32-м туре.
За два тура до конца сезона команда Рубена Аморима опережает «Порту» на 8 очков.
Лиссабонский клуб завоевал титул впервые с сезона-2001/02. Всего это 19-е чемпионство «Спортинга» за всю историю. Только «Бенфика» (37 раз) и «Порту» (29) становились чемпионами страны чаще.
Спортинг с заслуженной победой и главное - не сбавлять оборотов в следующем сезоне.
Всем здоровья.
Спортинг с заслуженной победой и главное - не сбавлять оборотов в следующем сезоне.
Всем здоровья.