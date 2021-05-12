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«Спортинг» завоевал первое за 19 лет чемпионство в Португалии

12 мая 2021, 00:45
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)1 : 0Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)БоавиштаМатч завершен

«Спортинг» оформил досрочное чемпионство в чемпионате Португалии, обыграв «Боавишту» (1:0) в 32-м туре.

За два тура до конца сезона команда Рубена Аморима опережает «Порту» на 8 очков.

Лиссабонский клуб завоевал титул впервые с сезона-2001/02. Всего это 19-е чемпионство «Спортинга» за всю историю. Только «Бенфика» (37 раз) и «Порту» (29) становились чемпионами страны чаще.

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Все комментарии
Sporting
Sporting
12 мая в 16:46
Случилось! Сбылось! Ну наконец то!
1bear
1bear
12 мая в 01:38
достойная команда,мои поздравления
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 01:33, ред.
Спортинг провел выдающийся сезон. За 32 тура нет ни одного поражения, что и позволило досрочно оформить чемпионство. Теперь надо настраиваться на следующий сезон, все же три претендента на чемпионство - это интереснее чем два.
Спортинг с заслуженной победой и главное - не сбавлять оборотов в следующем сезоне.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
12 мая в 01:26
Можно только поздравить .
LOpp
LOpp
12 мая в 00:58
Поди все эти 19 лет чемпионами становились только Бенфика и Порту
David Young
David Young
12 мая в 00:57
Это очень важная победа для лиссабонского клуба. Многие годы до этого клуб не мог выиграть чемпионат Португалии. Считаю что это событие способно стать начальным этапом стабильного нахождения Спортинга Лиссабона на уровне с Порту и Бенфикой ещё много лет. Поздравляю всех болеющих и переживающих за лиссабонский Спортинг.
Ханханхан
Ханханхан
12 мая в 00:52
Символично стали чемпионами!!! Поздравляем!!!
spartach091
spartach091
12 мая в 00:49
19 чемпионств тоже прилично
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