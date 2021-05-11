«Манчестер Сити» взял чемпионство. Коллективная эффективность со стеной в обороне — причина триумфа

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вчера, 23:25

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и сделал официально «Манчестер Сити» чемпионом. «Соккер.ру» — о титуле «горожан».

Всегда особенно эффектно, когда чемпионский титул завоевывается командами на поле, после конкретной игры претендента. Но вряд ли кто-то в «Манчестер Сити» переживает, что стал чемпионом, сидя у экрана телевизора или компьютера – потому что титул в руки соседям принес «Манчестер Юнайтед». Команда Оле-Гуннара Сульшера оставалась последним математически реальным конкурентом «Сити» и уступила на «Олд Траффорд» «Лестеру» (1:2), что сделало «горожан» фактическими чемпионами.

Под знаком «Сити»

Нет сомнений в том, что этот титул для «Сити» является абсолютно закономерным и заслуженным. Этот год вообще может пройти под знаком «горожан», которые еще и впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов. Остается в нем только разобраться с «Челси». А в Премьер-Лиге конкурентов не осталось.

У «Сити» отрыв в десять очков от «Манчестер Юнайтед» и абсолютное лидерство по целому ряду показателей. Например, у команды Хосепа Гвардиолы 25 побед. У второй команды по этому показателю ( МЮ и «Лестер») – по 20 побед, что довольно большая разница для лидеров. Велик отрыв и в показателе разницы мячей. +46 у «Манчестер Сити», и тут тоже главным преследователем является МЮ , но у него всего +30.

У «Сити» самая эффективная атака (72 забитых мяча против 68 у МЮ ) и самая надежная оборона (26 пропущенных мячей против 32 у «Челси», который второй по этому показателю). Пожалуй, нет такого аспекта, в котором «Сити» не был бы лучше остальных. И поэтому повода усомниться в чистоте титула просто нет.

Это седьмой чемпионский титул в истории «Манчестер Сити» и третий для команды за последние четыре года в эпоху Гвардиолы, что подтверждает статус главной доминирующей силы в Англии, пусть и с периодическими просадками, которые выглядят скорее как досадные недоразумения на фоне прямолинейного угнетения конкурентов.

Вынужденная перестройка

Гвардиолу часто обвиняют в том, что он работал только с сильнейшими, только с лучшими, поэтому титулы ему даются легко. Возможно, для «Барселоны» его времен, для «Баварии» это и было справедливо. Но все же в Англии нет какого-то значительного перевеса по возможностям у одной команды – здесь приходится больше бороться. И Гвардиола именно в нынешнем сезоне показал, как умеет бороться и меняться для достижения цели.

Почему именно нынешний сезон показателен? Потому что в его начале у «Сити» мало что получалось. И начало – это не один-два тура, а внушительный отрезок сезона, на котором «Манчестер» Гвардиолы не выглядел никак в роли претендента на титул. Тренер так поменял индивидуальное и командное использование футболистов, что «Сити» за несколько последних месяцев стал безупречным и доминирующим.

Цунами в атаке

Гвардиоле приходилось адаптироваться к игре без чистого нападающего из-за разного рода проблем у Агуэро и Жезуса. Команда смогла равномерно распределить угрозы. Да так ловко, что лучшим бомбардиром во всех турнирах является Илкай Гюндоган, забивший 16 мячей, хотя раньше ему не удавалось ни разу в чемпионате забивать больше шести голов – сейчас у него в АПЛ 12 мячей за сезон. По 14 голов во всех турнирах в нынешнем сезоне забили Фоден, Марез и Стерлинг, только 13 голов у Жезуса. Лучшим бомбардиром лиги в такой команде не станешь, но коллективный успех оказывается гарантированным, а для футболистов он важнее личных заслуг.

У «Сити» и плеймейкеры рассредоточены по всему полю. Чаще всего в роли лидера в этом амплуа называют Де Брюйне, но решающий неожиданный пас на любое расстояние и практически любой сложности можно ожидать от кого угодно. «Сити» — это не набор угрожающих элементов. Это цунами, когда тебя грозит убить не отдельная капля воды, а надвигающаяся стена, огромная неудержимая масса. Какой ее элемент станет критическим – никто не скажет.

Тотальная ротация

Иногда Гвардиола жаловался на накопившуюся усталость. Но не слишком громко. Потому что он умеет ее избегать. И это, кстати, как раз тот элемент современного футбола, с которым этот тренер умеет справляться, исходя из своего опыта. Ведь «Барселона» и «Бавария» тоже вынуждены были много играть. Пусть и не настолько, как «Сити». «Горожане» в среднем проводят в нынешнем сезоне по игре раз в четыре дня – это колоссальная нагрузка.

Уходить от нее Гвардиола решил теми же «коммунистическими» методами – распределяя все на коллектив, который совершенно не ограничивается 11 футболистами основы. Ее, по сути, нет в общем смысле. В нынешнем сезоне только один раз (!) между матчами (а их было 57) Гвардиола не изменил стартовый состав. Только один раз. Это случилось в октябре, когда на матч Лиги чемпионов с «Порту» и следующую игру с «Вест Хэмом» в Премьер-Лиге вышли те же 11 человек «основы».

Гвардиола приучил к тому, что ни одна потеря не может быть критической. Когда выбыл Де Брюйне, «Сити» прочили тяжелые времена, но принцип ротации позволил избежать любых проблем – в среднем между матчами Гвардиола делал по пять перестановок.

Стена в обороне

Тем не менее без персоналий невозможно обойтись, характеризуя нынешний чемпионский сезон. Но говорить следует даже не о людях в атаке, а о защитниках. Здесь особо нужно выделить Рубена Диаша, который почти мгновенно влился в команду и добавил в ее игру надежности. Он вышел в стартовом составе в 46 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Это больше, чем любой другой полевой игрок. «Сити» пропустил более одного гола только в четырех таких матчах, а в 26 играх не пропустил ничего. Надежность Диаша и его ментальные характеристики помогли вернуть уверенность и стабильность Стоунзу – их пара тоже оказалась стеной, но не надвигающимся цунами, а крепостью.

Есть большой соблазн перейти в похвалу отдельных исполнителей. Но если начать нахваливать Гюндогана за раскрытие потенциала бомбардира и голевого чутья, то придется упоминать и Фодена, который стал настоящим молодым открытием, и Мареза, который создает остроту в непрерывном режиме, и крайних защитников, которые в атаке, в созидании отмечаются чаще, чем в обороне. И так далее, и так далее. Но все же главное в успехе «Манчестер Сити» — коллективная эффективность.