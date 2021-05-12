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Буффон может перейти в «Барселону»

12 мая 2021, 03:40

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».

Согласно источнику, в каталонском клубе видят в 43-летнем голкипере дублёра для Марка-Андре тер Штегена. Сообщается, что «сине-гранатовые» уже провели переговоры с итальянцем.

Ранее Буффон объявил о том, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
12 мая в 20:11
Буффон сам в курсе, что переходит в Барсу?
По хорошему нужно закачивать с карьерой футболиста.
Не стоит в таком возрасте занимать место молодых игроков.
Elliada
Elliada
12 мая в 12:19
Буффон в 65 лет: "Теперь можно в Зенит перейти"
Константин Белых
Константин Белых ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
12 мая в 11:04
По стариковски будет вспоминать что на поле когда банки 4 залетит.. И песком засыплет всю штрафную площадку.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
12 мая в 09:17
Ну разве что Тер- Штегену мячи подавать, тогда да!😉☝️
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 09:14
Да лан,бред какой-то...(
VeniaminS
VeniaminS
12 мая в 08:43
Пора бы на отдых.
barcamilan
barcamilan
12 мая в 08:28
лучше буффон чем штеген
Ironigor
Ironigor
12 мая в 07:42
Свежая утятина !!! А сколько ещё будет !!?
A.S.A
A.S.A
12 мая в 07:28, ред.
Не вижу логики в данном трансфере как для Буффона так и для самой Барселоны...
Буффон вроде как хочет еще поиграть, и из-за нехватки игрового времени покидает Ювентус,но неужели он думает ,что в Барсе у него этого времени будет больше...
А для Барсы это будет слишком дорогой сменьщик для Тер Штегена
Для Буффона лучше уйти в родную Парму и провести там полноценный сезон в СерииБ и возможно помочь клубу снова вернуться в СериюА
eleven LC
eleven LC
12 мая в 04:56, ред.
    Василий 50
    Василий 50
    12 мая в 04:43
    Надо бы от Месси избавиться...
    Байкал-38
    Байкал-38
    12 мая в 04:42
    Это как говориться: "Хочу на старости мир посмотреть, по миру поездить, по путешествовать".
    swed27
    swed27
    12 мая в 04:39
    Буффон Ибра, Роналду - футбольные старики, которым пора внуков тренировать, а они все наиграться не могу. Ну, допустим купит Барса дряхлеющего кипера и посадит его на лавку. Вроде и не играет а зарплата капает. А мог бы приносить пользу в качестве тренера вратарей в том же Ювентусе
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 мая в 04:38
    Все не угомонится
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 мая в 04:34
    Что за глухота?
    Оновтун
    Оновтун
    12 мая в 03:58
    2023 - Буффон может перейти в "Манчестер Сити"
    2025 - Буффон может перейти в "Баварию"
    2027 - Буффон может вернуться в "Ювентус"
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