Буффон может перейти в «Барселону»

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12 мая 2021, 03:40

Вратарь «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Барселоне».

Согласно источнику, в каталонском клубе видят в 43-летнем голкипере дублёра для Марка-Андре тер Штегена. Сообщается, что «сине-гранатовые» уже провели переговоры с итальянцем.

Ранее Буффон объявил о том, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.