Буффон может перейти в «Барселону»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».
Согласно источнику, в каталонском клубе видят в 43-летнем голкипере дублёра для Марка-Андре тер Штегена. Сообщается, что «сине-гранатовые» уже провели переговоры с итальянцем.
Ранее Буффон объявил о том, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона.
По хорошему нужно закачивать с карьерой футболиста.
Не стоит в таком возрасте занимать место молодых игроков.
По хорошему нужно закачивать с карьерой футболиста.
Не стоит в таком возрасте занимать место молодых игроков.
Буффон вроде как хочет еще поиграть, и из-за нехватки игрового времени покидает Ювентус,но неужели он думает ,что в Барсе у него этого времени будет больше...
А для Барсы это будет слишком дорогой сменьщик для Тер Штегена
Для Буффона лучше уйти в родную Парму и провести там полноценный сезон в СерииБ и возможно помочь клубу снова вернуться в СериюА
Буффон вроде как хочет еще поиграть, и из-за нехватки игрового времени покидает Ювентус,но неужели он думает ,что в Барсе у него этого времени будет больше...
А для Барсы это будет слишком дорогой сменьщик для Тер Штегена
Для Буффона лучше уйти в родную Парму и провести там полноценный сезон в СерииБ и возможно помочь клубу снова вернуться в СериюА
2025 - Буффон может перейти в "Баварию"
2027 - Буффон может вернуться в "Ювентус"
2025 - Буффон может перейти в "Баварию"
2027 - Буффон может вернуться в "Ювентус"