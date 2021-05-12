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Защитник Гапон расторг контракт с «Химками»

12 мая 2021, 13:07

Защитник Евгений Гапон покидает «Химки». Об этом сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Перед уходом Гапон обратился к болельщикам:

«Химки» — для меня не просто команда. Я пришел в клуб еще в юношеском возрасте — тогда я только начинал карьеру и впервые сыграл в Премьер-Лиге. В 2019-м я вернулся и могу сказать, через 10 лет в команде осталась такая же семейная атмосфера и большое желание побеждать. Уходить всегда грустно. С «Химками» мы одержали много побед, было немало приятных эмоций. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Также благодарю партнеров по команде, персонал и руководство клуба. Желаю «Химкам» удачи в дальнейшем!

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ermak6848
ermak6848
12 мая в 14:40
Как историческая фамилия у футболиста из фк ХИМКИ...!?
Ironigor
Ironigor
12 мая в 13:10
Ну и видно так будет лучше обеим сторонам.
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