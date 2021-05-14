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Роналду готов значительно сократить зарплату ради перехода в «Спортинг»

14 мая 2021, 06:16

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг».

По данным СМИ, 36-летний португалец, зарабатывающий 30 млн евро в туринском клубе, готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Спортинг». Сообщается, что недавно Роналду приобрёл пентхаус в Лиссабоне стоимостью более € 7 млн.

Напомним, мать Роналду Долорес Авейру недавно заявила, что постарается убедить сына вернуться в лиссабонский клуб.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
14 мая в 18:09
В Спортинг Рону пока не надо идти, он еще может поиграть на высшем уровне. Не кто не смотрит чемпеонат Португалии и о нем забудут а Рон хочет славы. Самый лучший вариант это Псж, зарплату сокращать не предется и трофеи новой страны выйграет. Неймар вон хочет с Роном поиграть, надо соглашатся. А в Спротинг еще успеет.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ заDOOMчивый (раскрыть)
14 мая в 15:56
Так вот он и хочет себе статус на родине ещё выше поднять! Что отказался от денег ради родного клуба!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Caniggia (раскрыть)
14 мая в 15:26
тут уже дело не в деньгах,а в статусе. Если кто-то получает больше Роналду,это плохой знак для португальца. Ну ладно Месси,как бы с этим уже смирился,но вот какой-нибудь ДеЛигт или Мората.... Тут уже престиж,а не деньги выходят на передний план.
Captan08
Captan08 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
14 мая в 14:56
Ну коне-е-е-е- шна ...
Captan08
Captan08 ответ ЧиП (раскрыть)
14 мая в 14:55
Конечно, она ведь единственная его женщина !
Ruslik1982
Ruslik1982
14 мая в 14:37
это они с мамой так торг объявили ) типа вот за 7 я и дома поиграю, кто больше )
ЧиП
ЧиП
14 мая в 13:42
Мама сказала в Спортинг, значит в Спортинг! 👊
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Константин Белых (раскрыть)
14 мая в 12:33
Псковская глубинка) Рядом с рекой Великой)
Константин Белых
Константин Белых ответ Smoke Buddah (раскрыть)
14 мая в 12:31
Это рядом с Мадейрой остров? в Атлантическом океане?
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Константин Белых (раскрыть)
14 мая в 12:29
Приезжайте в Пустошку)
Опасный хулиган
Опасный хулиган
14 мая в 11:46
переход Роналду в Юве завершил гегемонию старой сеньоры в Серии А
Agamaga........
Agamaga........ ответ Константин Белых (раскрыть)
14 мая в 11:27
А я видел
Константин Белых
Константин Белых
14 мая в 11:03
Браво Рон! Ты уже все всем доказал. И нечего ехать к костоломам в холодную Англию. Доигрывай в тепле на Родине это гораздо комфортней. По окончание карьеры-жить на Мадейру.. P,.S Красивее Мадейры места я не видел..
zooveterinar
zooveterinar
14 мая в 11:02
Время, все раставило, как надо!!! Должно быть,годы,гады!!!
Валерий Данилов
Валерий Данилов
14 мая в 10:23
Ага... А до этого он так же был готов ради перехода в МЮ...😂😂😂
Project Pandora
Project Pandora ответ cska1948 (раскрыть)
14 мая в 10:19
    STVA 1
    STVA 1
    14 мая в 10:09
    Пора заканчивать
    berda2003
    berda2003
    14 мая в 10:03
    если начинать с истоков, то пусть отправляется на о. Мадейра, где родился и начинал, там и музей его есть...
    Мessi 10
    Мessi 10
    14 мая в 09:59
    Пущай в Индию к Вилье едет.
    за
    за
    14 мая в 09:42
    Ты помнишь, как все начиналось...
    (С)
    cska1948
    cska1948
    14 мая в 09:36
    Из уважения к клубу, давшему ему путёвку в футбольную жизнь, Рон мог бы сезон и БЕСПЛАТНО отыграть в Спортинге!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 мая в 08:57
    Понимает дайвер ,что за нынешнюю его зряплату покупать его лохов не найдётся. Если только шейхи, но в ПСЖ комплект, МС он нафик не нужен, они и без него справляются.
    Остаётся либо Китай, либо какие-нить Эмираты. Либо просить зарплату как обычный средний игрок. Даже чуть меньше, учитывая престарелый возраст...
    Бубнин
    Бубнин
    14 мая в 08:34, ред.
    Да, если придет Роналду, зарплату игроков "Спортинга" придется значительно сократить. Но мама зоает наигравшегося Криштиану домой и он готов к такому повороту событий!
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    14 мая в 08:28
    Сечин Ротенберги Милллер ...может и им стоит пойти на понижение з.п.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 мая в 08:07, ред.
    Даже сокращённая зарплата Роналду разорит клуб, город, страну....))

    Мог бы и проявить чудеса благотворительности....ради клуба в котором начинал взрослую карьеру...

    Кстати тренер Спортинга ровестник Роналду....разница в 5 дней...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    14 мая в 08:05
    Да тут много кому везде Спартак мерещится!)
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    14 мая в 07:47
    Лучше в Монголию. За тугрики тамошний футбол подымать до заоблачных высот.
    А если честно: время летит, блин, неумолимо... уже 36, а не ещё.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 мая в 07:39
    Может уже и бесплатно поиграться
    Caniggia
    Caniggia
    14 мая в 07:16, ред.
    О и так уже миллиардер, так что какие-то жалкие 15-20 лямов в минус зарплаты, его абсолютно не парят.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 мая в 07:01, ред.
    перед спортингом надо поиграть за ПСЖ и стать покорителем Лиги 1.там и соокращать ведомость не надо.
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