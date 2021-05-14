Роналду готов значительно сократить зарплату ради перехода в «Спортинг»

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14 мая 2021, 06:16

Нападающий «Ювентуса» близок к возвращению в «Спортинг».

По данным СМИ , 36-летний португалец, зарабатывающий 30 млн евро в туринском клубе, готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Спортинг». Сообщается, что недавно Роналду приобрёл пентхаус в Лиссабоне стоимостью более € 7 млн.

Напомним, мать Роналду Долорес Авейру недавно заявила, что постарается убедить сына вернуться в лиссабонский клуб.