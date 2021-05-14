Роналду готов значительно сократить зарплату ради перехода в «Спортинг»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг».
По данным СМИ, 36-летний португалец, зарабатывающий 30 млн евро в туринском клубе, готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Спортинг». Сообщается, что недавно Роналду приобрёл пентхаус в Лиссабоне стоимостью более € 7 млн.
Напомним, мать Роналду Долорес Авейру недавно заявила, что постарается убедить сына вернуться в лиссабонский клуб.
(С)
(С)
Остаётся либо Китай, либо какие-нить Эмираты. Либо просить зарплату как обычный средний игрок. Даже чуть меньше, учитывая престарелый возраст...
Остаётся либо Китай, либо какие-нить Эмираты. Либо просить зарплату как обычный средний игрок. Даже чуть меньше, учитывая престарелый возраст...
Мог бы и проявить чудеса благотворительности....ради клуба в котором начинал взрослую карьеру...
Кстати тренер Спортинга ровестник Роналду....разница в 5 дней...
Мог бы и проявить чудеса благотворительности....ради клуба в котором начинал взрослую карьеру...
Кстати тренер Спортинга ровестник Роналду....разница в 5 дней...
А если честно: время летит, блин, неумолимо... уже 36, а не ещё.
А если честно: время летит, блин, неумолимо... уже 36, а не ещё.