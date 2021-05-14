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Козлов: «„Ростову“ хочется закончить сезон на мажорной ноте»

14 мая 2021, 13:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Ростова» Алексей Козлов порассуждал о предстоящем матче с «Краснодаром» в заключительном туре РПЛ. «Ростов» находится на 9-м месте и выше 8-го уже не поднимется.

Конечно, учитывая что это последняя игра и южное дерби, очень хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался. Ожидания болельщиков и наши собственные не совсем оправдались. Хотелось побороться за что-то большее. Любой матч нужно выигрывать, тем более всегда приятно добывать победу над таким соперником, как «Краснодар». В эти прекрасные солнечные южные дни болельщики с удовольствием придут на стадион. Кстати, слышал, что уже достаточно много продано билетов. Будем стараться порадовать болельщиков своей игрой и результатом.

Сезон настолько растянулся, что не помню, когда он начался. Трудно выделить что-то отдельное. В принципе, до зимней паузы многое получалось. После нее понравился матч против «Зенита». Он получился достаточно эмоциональным.

Недавно сообщалось, что «Ростов» собирается продлить контракт с Козловым.

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Аксинья
Аксинья
14 мая в 16:58
Сезон вы закончили когда вместо тренеровок стали сниматься в кино у режиссера Арустамяна...Ждем продолжения сериала "Братья разбойники" (в главных ролях Мамаев и Гулиев)
Ironigor
Ironigor
14 мая в 13:25
Всем хочется, а только время покажет кому больше всего хотелось. Южное дерби между Ростовом и Краснодаром это всегда открытый красивый без компромиссный футбол !!! Любому болельщику всегда будет интересен такой матч для просмотра !!! И это будет битва !!! Всегда поддерживаю южные команды, потому что и сам живу на юге нашей страны, ещё и очень импонирует игра южных команд. И пусть победит сильнейший и только без травм !!! Ну а в этом дерби предпочтение отдам Ростову !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 мая в 13:20
А Ганчаренко как охота, хочется в отпуск на родину ехать колорадского жука собирать и клубни окучивать в хорошем настроении.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 мая в 13:18
Этот сезон неудачный для Ростова. А у Краснодара с его бюджетом и составом вообще катастрофа
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 13:09
Мажорных нот на всех не хватит, кому то и в миноре финишировать придется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 13:04
На мажорной уже не получится
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