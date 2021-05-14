Козлов: «„Ростову“ хочется закончить сезон на мажорной ноте»

Защитник «Ростова» порассуждал о предстоящем матче с «Краснодаром» в заключительном туре РПЛ . «Ростов» находится на 9-м месте и выше 8-го уже не поднимется.

Конечно, учитывая что это последняя игра и южное дерби, очень хочется закончить сезон на мажорной ноте. Понятно, он не удался. Ожидания болельщиков и наши собственные не совсем оправдались. Хотелось побороться за что-то большее. Любой матч нужно выигрывать, тем более всегда приятно добывать победу над таким соперником, как «Краснодар». В эти прекрасные солнечные южные дни болельщики с удовольствием придут на стадион. Кстати, слышал, что уже достаточно много продано билетов. Будем стараться порадовать болельщиков своей игрой и результатом.

Сезон настолько растянулся, что не помню, когда он начался. Трудно выделить что-то отдельное. В принципе, до зимней паузы многое получалось. После нее понравился матч против «Зенита». Он получился достаточно эмоциональным.