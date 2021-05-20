Вальбуэна: «Будет хорошо, если Бензема принесёт пользу сборной Франции»

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20 мая 2021, 22:21

Полузащитник «Олимпиакоса» прокомментировал включение нападающего «Реала» в заявку сборной Франции на Евро-2020.

Если Бензема сможет принести пользу сборной Франции, это хорошо для него. Это выбор тренера. Для меня Дидье Дешам будет победителем во всех случаях. Если сборная Франции будет играть хорошо, мы скажем, что он смог адаптироваться, а если это не удастся, мы не будем винить его. Дешам позвонил мне, чтобы сообщить о своем решении с Бензема? Нет, я ничего не жду от Дидье.

Напомним, что в 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Стоит отметить, что Дидье Дешам отказался не только от услуг Карима, но и от приглашения в команду Вальбуэна, несмотря на то, что Матье был в роли пострадавшей стороны. Такое решение наставник принял для того, чтобы не разрушать атмосферу в сборной. Последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года, отметившись дублем в ворота сборной Армении.