ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Вальбуэна: «Будет хорошо, если Бензема принесёт пользу сборной Франции»

20 мая 2021, 22:21

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал включение нападающего «Реала» Карима Бензема в заявку сборной Франции на Евро-2020.

Если Бензема сможет принести пользу сборной Франции, это хорошо для него. Это выбор тренера. Для меня Дидье Дешам будет победителем во всех случаях. Если сборная Франции будет играть хорошо, мы скажем, что он смог адаптироваться, а если это не удастся, мы не будем винить его.

Дешам позвонил мне, чтобы сообщить о своем решении с Бензема? Нет, я ничего не жду от Дидье.

Напомним, что в 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Стоит отметить, что Дидье Дешам отказался не только от услуг Карима, но и от приглашения в команду Вальбуэна, несмотря на то, что Матье был в роли пострадавшей стороны. Такое решение наставник принял для того, чтобы не разрушать атмосферу в сборной. Последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года, отметившись дублем в ворота сборной Армении.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии4
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
21 мая в 11:23
Денег вроде бы требовал не Бензема. Бензема насколько мне известно предложил свои услуги в качестве посредника. Причём подчёркивалось что сам Бензема советовал не давать денег. И судят его как возможного соучастника, а не главного подозреваемого.
milanetto10
milanetto10
21 мая в 09:28
Бензема уже не так нужен сборной как раньше
minai
minai
20 мая в 22:37
Коротышка Вальбуэна. Я думал, он уже закончил с футболом.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 22:28
Матье мог бы и промолчать, все же дело прошлое.
нечитайло
нечитайло
20 мая в 22:28
Осталось за малым
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100