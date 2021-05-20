Вальверде: «Скажу внукам, что был игрок, который обводил семерых и забивал»

Бывший главный тренер «Барселоны» поделился мнением об опыте работы с нападающим . Испанский специалист ответил на вопрос о том, что он расскажет своим внукам о Лео.

К тому времени появятся и другие игроки, которые уже повлияют на эти поколения. Люди немного забудут о Месси. Я расскажу своим внукам, что был игрок, который был способен обвести семь соперников и забить гол, и они скажут мне, что я несу чушь.

Это случай, похожий на случай с Ди Стефано, игру которого мы не все видели. К счастью, сейчас есть много записей игры Месси, так что они смогут наслаждаться его игрой.