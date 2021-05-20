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Вальверде: «Скажу внукам, что был игрок, который обводил семерых и забивал»

20 мая 2021, 21:21

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об опыте работы с нападающим Лионелем Месси. Испанский специалист ответил на вопрос о том, что он расскажет своим внукам о Лео.

К тому времени появятся и другие игроки, которые уже повлияют на эти поколения. Люди немного забудут о Месси. Я расскажу своим внукам, что был игрок, который был способен обвести семь соперников и забить гол, и они скажут мне, что я несу чушь.

Это случай, похожий на случай с Ди Стефано, игру которого мы не все видели. К счастью, сейчас есть много записей игры Месси, так что они смогут наслаждаться его игрой.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:44
восхитительное зрелище, правда
3ton
3ton ответ амурец (раскрыть)
21 мая в 11:40
Вкл матчи с Реалом , как он всю команду в дураках оставлял ))
амурец
амурец
21 мая в 03:22
пусть ещё добавит кого он обводил и кому забивал, а насчёт игрока который обводил семерых и забивал голл, даже его внуки скажут, что .то был Марадона
зигзаг
зигзаг
21 мая в 01:19
Тотальное превосходство Барсы над всеми соперниками было похоже на сказку! Но как же это было КРАСИВО!
juvenale
juvenale
20 мая в 22:30, ред.
Я так понимаю это Марадона?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
20 мая в 21:40
И потом его рыжая лисица (Куман) съел))
25процентный клоун
25процентный клоун
20 мая в 21:39
Сейчас я наслаждаюсь игрой Мозеса
Шуnя771
Шуnя771
20 мая в 21:35
Щассс подумаю. что своим внукам шепнуть..)))
Futurista
Futurista
20 мая в 21:26
Сказку про колобка расскажет внукам...и от бабушки ушел и от дедушки)...
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