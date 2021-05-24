ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Тухель: «Нам повезло, что „Тоттенхэм“ сделал нашу работу за нас»

24 мая 2021, 08:57
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (1:2).

Матч в Лестере завершился чуть раньше, поэтому уже за несколько минут до конца нашей встречи я знал результат. Наша основная задача на сезон в АПЛ оказалась выполнена благодаря соперникам, но мы рассчитывали сделать это своими силами. Мы имели все возможности победить. Против «Астон Виллы» очень сложно создавать моменты, но сегодня у нас было множество шансов, попыток и подач.

Такая картина отражает то, как складывался для нас этот сезон. Лишь благодаря множеству «сухих» матчей мы не растеряли всё из-за недостатка точности и собранности в завершающей стадии. Сегодня мы дважды пропустили после стандартов, что значительно усложнило нашу задачу, но даже после этого мы создали достаточно моментов, чтобы вернуться в игру.

Нам не на что жаловаться. Нам повезло, что «Тоттенхэм» сделал нашу работу за нас. Мы приехали сюда побеждать и взять судьбу места в топ-4 в собственные руки, но не смогли сделать этого. До матча мы находились в том положении, которое позволяло нам рассчитывать на успех даже в случае поражения, и это позволило нам выполнить главную задачу. Всё это стало возможным благодаря упорной командной работе и успешному выступлению по сезону в целом.

Напомним, что «Челси» занял четвёртое место в нынешнем сезоне АПЛ благодаря победе «Тоттенхэма» над «Лестером» (4:2) в последнем туре.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответ Mangur (раскрыть)
24 мая в 10:15
Вы судите по матчу АПЛ Лестер-Челси, когда все решалось?
Mangur
Mangur
24 мая в 09:04
Повезло, так повезло. Лестер был достойнее.
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 08:59
В финале лч ттх уже не сможет помочь)))
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 08:59
Пусть скажут им спасибо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100