Тухель: «Нам повезло, что „Тоттенхэм“ сделал нашу работу за нас»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение своей команды в матче 38-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (1:2).

Матч в Лестере завершился чуть раньше, поэтому уже за несколько минут до конца нашей встречи я знал результат. Наша основная задача на сезон в АПЛ оказалась выполнена благодаря соперникам, но мы рассчитывали сделать это своими силами. Мы имели все возможности победить. Против «Астон Виллы» очень сложно создавать моменты, но сегодня у нас было множество шансов, попыток и подач.

Такая картина отражает то, как складывался для нас этот сезон. Лишь благодаря множеству «сухих» матчей мы не растеряли всё из-за недостатка точности и собранности в завершающей стадии. Сегодня мы дважды пропустили после стандартов, что значительно усложнило нашу задачу, но даже после этого мы создали достаточно моментов, чтобы вернуться в игру.

Нам не на что жаловаться. Нам повезло, что «Тоттенхэм» сделал нашу работу за нас. Мы приехали сюда побеждать и взять судьбу места в топ-4 в собственные руки, но не смогли сделать этого. До матча мы находились в том положении, которое позволяло нам рассчитывать на успех даже в случае поражения, и это позволило нам выполнить главную задачу. Всё это стало возможным благодаря упорной командной работе и успешному выступлению по сезону в целом.