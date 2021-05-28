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Райола обсудил с «Барселоной» возможный переход Доннаруммы

вчера, 08:00

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, обсудил с «Барселоной» возможный переход своего клиента в каталонский клуб. Об этом в своём твиттере рассказал итальянский журналист Фабрицио Романо.

Мино Райола в минувшие часы разговаривал с «Барселоной» о Джанлуиджи Доннарумме, который теперь является свободным агентом. Марк-Андре тер Штеген на 100 процентов останется основным голкипером.

Руководство «Барселоны» в ближайшее время примет решение, стоит ли подписывать Доннарумму. «Ювентус» тоже заинтересован в игроке.

Ранее уход Доннаруммы из «Милана» подтвердил технический директор клуба Паоло Мальдини.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:11, ред.
Джанлуиджи не пойдёт на три копейки и Райола ему ещё в Милане требовал зарплату около 10 млн или более и брать его оставляя тер Штегена с немалой зарплатой основным вратарем, мягко говоря не умно!Слишком дорогой лавочник получается))Что-то тут напутали СМИ или опять бегут впереди паровоза!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:00
Я бы понял этот переход , если бы Марк-Андре тер Штеген собрался бы уходить. Но Джанлуиджи - классный вратарь и вряд ли согласиться переходить на барселонскую лавку. Была информация , что Марк хочет вернуться в Германию, вот тогда переход Доннаруммы был бы понятен.
Совсем всех запутали эти СМИшники. Ждем летнего ТО, которое и расставит все по местам.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:28
Решение оконччательное примет карлик.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:03
Весь кредит с Месси сожрут
shlomo
shlomo
вчера в 08:01
Посмотрим чем все эти переговоры закончатся
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