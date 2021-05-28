Райола обсудил с «Барселоной» возможный переход Доннаруммы

Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, обсудил с «Барселоной» возможный переход своего клиента в каталонский клуб. Об этом в своём твиттере рассказал итальянский журналист Фабрицио Романо.
Мино Райола в минувшие часы разговаривал с «Барселоной» о Джанлуиджи Доннарумме, который теперь является свободным агентом. Марк-Андре тер Штеген на 100 процентов останется основным голкипером.
Руководство «Барселоны» в ближайшее время примет решение, стоит ли подписывать Доннарумму. «Ювентус» тоже заинтересован в игроке.
Ранее уход Доннаруммы из «Милана» подтвердил технический директор клуба Паоло Мальдини.
Совсем всех запутали эти СМИшники. Ждем летнего ТО, которое и расставит все по местам.
Всем здоровья.
Совсем всех запутали эти СМИшники. Ждем летнего ТО, которое и расставит все по местам.
Всем здоровья.