ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2020/2021

«Спасибо за всё, мистер». «Ювентус» объявил об увольнении Пирло

вчера, 12:47

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что Андреа Пирло покидает пост главного тренера туринского клуба.

Вакантное место, вероятнее всего, займет экс-наставник «Юве» Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:07
Особенно за кубок Италии! Ну и за попадание в ЛЧ на флажке.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:37
эх Пирло Пирло, тебя просто использовали...
все умные люди тебе говорили - не иди туда начинать карьеру тренера...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ romario 94 (раскрыть)
вчера в 18:09
хотел повторить путь зидана,но в бюджетном варианте.
kyxy
kyxy
вчера в 16:39
Пирло, Зидан, Хави, Иньеста, Скоулз любимые игроки. Удачи им на тренерском поприще
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 16:08
Тут думаю вина не только у Пирло, молодым тренерам чтобы сразу войти в дело и проявить себя нужно иметь что-то новое как Гвардиола в свое время, или чтобы команда уже сама по себе была сильной.

Но он взялся за команду, у которой был естественный спад, после долгого периода доминирования. Поднять и настроить юве на высокий лад было-бы сложно даже самым великим тренерам, они тоже как минимум потребовал бы время и больших обновлений. Кроме всего прочего у Пирло не было ни опыта ни авторитета чтобы прыгнуть выше головы, ни времени, ни супер состава. Ювентусу стоит полностью обновится и не только Ювентусу. А пока имеем то что имеем. Удачи Маэстро.
vastudio
vastudio
вчера в 15:50
Эх жаль, мне, как болельщику Милана ,его работа нравилась. В конце немного сплошал, надо было на 5 месте оставаться))
allemz
allemz
вчера в 15:19
Каррера и Гамула свободны, Аньелли верим
112910415
112910415
вчера в 14:25
чудесный футболист !..
а добавлять ничего не будем к этому
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03, ред.
В любом случае пожелаю Андреа только Удачи!
Любые неудачи, хорошо проанализировав приведут только к новым вершинам, которые покорить будет в его силах! Как никак десять лет отдал Юве профессор, маэстро Пирло и как человек, мужчина и игрок в любом случае достоин только Уважения!!! Ещё всё впереди у него на поприще стать отличным тренером! Успехов тебе Андреа! Всем Добра
Брулин
Брулин
вчера в 13:59
    swed27
    swed27
    вчера в 13:58
    Ушел с тем же с чем приходил
    SoberBober
    SoberBober ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Ну конкретно Лэмпард все таки Челси помог в первом своем сезоне во время трансферного бана выйти в топ-4, что и позволяет Челси сейчас бороться за трофей. Так что к нему, наверное, меньше всего вопросов
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 13:46
    Пирло пока не созрел для топ-клубов, надо потренироваться на Болоньях и Веронах.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 13:45, ред.
    Борода пойдет в менее статусный клуб для прокачки тренерских скиллов. Так то до конца февраля Юве шел неплохо, потом команда посыпалась - Андреа не хватило опыта. Ругать его совершенно не хочется, ведь уверен, что он выкладывался по максимуму. Пополнил коллекцию клуба парой трофеев, кубок Италии был взят после паузы в 2 года.
    romario 94
    romario 94
    вчера в 13:35
    Никогда не понимал физруков, подобных Пирло, идущих в такой клуб.
    На что он рассчитывал? Начни с самых низов, с серии С или D и тогда заработаешь себе репутацию. Сейчас же у него полный зашквар. Максимум, что ему светит до конца дней-Пьяченца или Монца какая-нибудь.
    Incredulous
    Incredulous ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Видимо за то, что с горем пополам заползли в зону ЛЧ.
    beefs
    beefs
    вчера в 13:25
    Круговорот в футболе...
    makkie
    makkie
    вчера в 13:19, ред.
    А сразу не было понятно, что Пирло не потянет Ювентус?
    Равно как и Лэмпард Челси, Гаттузо Милан и т.д.

    На очереди увольнение Олича из цска!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:14
    Пинка под зад он заслужил.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    вчера в 13:11
    Отличная новость! Он хороший парень, но не тренер пока для Юве! Удачи ему! Пусть набирается опыта в других клубах . Может когда то , что-то из него и получится ! Но не сейчас
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    вчера в 13:01
    А благодарить то и не за что.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:59
    В Твиттере большинство комментариев такие и есть, "Спасибо за что?"))
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 12:51
    Такая благодарность больше похожа на сарказм
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:50
    Это футбольная жизнь...
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