«Спасибо за всё, мистер». «Ювентус» объявил об увольнении Пирло

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что Андреа Пирло покидает пост главного тренера туринского клуба.
Вакантное место, вероятнее всего, займет экс-наставник «Юве» Массимилиано Аллегри.
Grazie di tutto, Mister @Pirlo_Official!— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021
Любые неудачи, хорошо проанализировав приведут только к новым вершинам, которые покорить будет в его силах! Как никак десять лет отдал Юве профессор, маэстро Пирло и как человек, мужчина и игрок в любом случае достоин только Уважения!!! Ещё всё впереди у него на поприще стать отличным тренером! Успехов тебе Андреа! Всем Добра
Любые неудачи, хорошо проанализировав приведут только к новым вершинам, которые покорить будет в его силах! Как никак десять лет отдал Юве профессор, маэстро Пирло и как человек, мужчина и игрок в любом случае достоин только Уважения!!! Ещё всё впереди у него на поприще стать отличным тренером! Успехов тебе Андреа! Всем Добра
Но он взялся за команду, у которой был естественный спад, после долгого периода доминирования. Поднять и настроить юве на высокий лад было-бы сложно даже самым великим тренерам, они тоже как минимум потребовал бы время и больших обновлений. Кроме всего прочего у Пирло не было ни опыта ни авторитета чтобы прыгнуть выше головы, ни времени, ни супер состава. Ювентусу стоит полностью обновится и не только Ювентусу. А пока имеем то что имеем. Удачи Маэстро.
Но он взялся за команду, у которой был естественный спад, после долгого периода доминирования. Поднять и настроить юве на высокий лад было-бы сложно даже самым великим тренерам, они тоже как минимум потребовал бы время и больших обновлений. Кроме всего прочего у Пирло не было ни опыта ни авторитета чтобы прыгнуть выше головы, ни времени, ни супер состава. Ювентусу стоит полностью обновится и не только Ювентусу. А пока имеем то что имеем. Удачи Маэстро.