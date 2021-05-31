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Тео Эрнандес хочет остаться в «Милане»

вчера, 16:20

Как сообщает источник, защитник Тео Эрнандес не хочет покидать «Милан».

Утверждается, что многие клубы интересовались игроком, однако сам футболист выразил желание и дальше выступать за «россонери».

В ближайшие несколько недель агент игрока проведет встречу с руководством «Милана», чтобы обсудить возможное продление контракта.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 16:42
Не знаю даже. Тео вроде отличный игрок, в атаке — таран, но как же он плох под прессингом в обороне. Вот прямо беда, если противник начинает жать его в угол. Больше вреда в обороне, чем пользы. Наверное больше половины голов пришли с его фланга или с его ошибок.
Может ему в полузащиту переквалифицироваться как Бейлу когда-то? Цены бы не было. Однозначно он игрок атаки, а не обороны.
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