Тео Эрнандес хочет остаться в «Милане»

Как сообщает источник, защитник Тео Эрнандес не хочет покидать «Милан».
Утверждается, что многие клубы интересовались игроком, однако сам футболист выразил желание и дальше выступать за «россонери».
В ближайшие несколько недель агент игрока проведет встречу с руководством «Милана», чтобы обсудить возможное продление контракта.
Может ему в полузащиту переквалифицироваться как Бейлу когда-то? Цены бы не было. Однозначно он игрок атаки, а не обороны.
Может ему в полузащиту переквалифицироваться как Бейлу когда-то? Цены бы не было. Однозначно он игрок атаки, а не обороны.