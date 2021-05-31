Тео Эрнандес хочет остаться в «Милане»

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вчера, 16:20

Как сообщает источник, защитник не хочет покидать «Милан».

Утверждается, что многие клубы интересовались игроком, однако сам футболист выразил желание и дальше выступать за «россонери».

В ближайшие несколько недель агент игрока проведет встречу с руководством «Милана», чтобы обсудить возможное продление контракта.