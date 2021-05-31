ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

Конте хочет взять с собой Лукаку, если возглавит «Реал»

вчера, 20:01

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.

Игрок может оказаться в «Реале». В трансфере будет лично заинтересован Антонио Конте, если станет новым главным тренером «сливочных».

Все новости
Агуэро: «Думаю, что Месси останется в „Барселоне“»
Вчера, 21:55 Комментарии1
СлухиДе Пауль продал дом в Удине
Вчера, 19:02 Комментарии1
Слухи«Барселона» интересуется Кунде
Вчера, 17:17 Комментарии3
Слухи«Ренн» работает над полноценным трансфером Н'Зонзи
Вчера, 16:45 Комментарии2
СлухиТео Эрнандес хочет остаться в «Милане»
Вчера, 16:20 Комментарии1
Слухи«Реал» хочет выручить с продажи Эдегора не менее 60 млн евро
Вчера, 15:41 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:09
Типа в новый клуб с подарком придет.
juvenale
juvenale
вчера в 22:44
интересно а Реал когда-нибудь из группы лч не выходил?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 21:38
Оба до свидания! Тен хаг
311
311 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:33
Ещё по губам поводить!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:12
Конте возглавит Реал или пустой разговор.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:51
В сумку не влезет,на поводок как горилу ручную)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:50
Ещё Канте прихватить
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:23
Могут и обе "подстрелить".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:14
Лишь бы остальных из Манчестера не взял с собой (Янг, Далот, Санчес). Лукаку игрок хороший, человек плохой. Да и в том же МЮ у него ничего не получалось. Не факт, что в Реале будет на уровне.
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 20:13, ред.
Если не Конте и Рауль, то наверное Хаби Алонсо придет, все равно год будет у Реала для смены поколении.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:08
Во как!!!)
В обед Конте не идёт в Реал, а вечером уже вместе с Лукаку спешит в Мадрид!!))))
Какая,,утка» долетит?)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100