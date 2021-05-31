Конте хочет взять с собой Лукаку, если возглавит «Реал»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.
Игрок может оказаться в «Реале». В трансфере будет лично заинтересован Антонио Конте, если станет новым главным тренером «сливочных».
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Испании.
Игрок может оказаться в «Реале». В трансфере будет лично заинтересован Антонио Конте, если станет новым главным тренером «сливочных».
В обед Конте не идёт в Реал, а вечером уже вместе с Лукаку спешит в Мадрид!!))))
Какая,,утка» долетит?)))
В обед Конте не идёт в Реал, а вечером уже вместе с Лукаку спешит в Мадрид!!))))
Какая,,утка» долетит?)))