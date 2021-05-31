Лаксальт может перейти в «Динамо»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.
К 28-летнему игроку проявляет интерес московское «Динамо». Итальянцы готовы продать футболиста этим летом.
На Лаксальта также претендует «Бешикташ». В прошлом сезоне уругваец выступал за «Селтик» на правах аренды.
У «Динамо» появились лишние деньги? Такое было уже как то, даже до ФНЛ в итоге дошли. Неужели на ошибках не учатся или всё таки это "утка"?
У «Динамо» появились лишние деньги? Такое было уже как то, даже до ФНЛ в итоге дошли. Неужели на ошибках не учатся или всё таки это "утка"?