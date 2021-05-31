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Лаксальт может перейти в «Динамо»

вчера, 18:09

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

К 28-летнему игроку проявляет интерес московское «Динамо». Итальянцы готовы продать футболиста этим летом.

На Лаксальта также претендует «Бешикташ». В прошлом сезоне уругваец выступал за «Селтик» на правах аренды.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:49
Это скорее всего утка, Лаксальта играет на левом краю обороны, как раз там у Динамо боле менее порядок Скопинцев, Плиев и Морозов пока ещё на контракте. Разве что только Уфа найдёт денег и выкупит Григория и куда-нибудь определят Плиева, который выходит на поле в основе Динамо только в экстренных случаях. Тогда да, может и прикупят Диего для пары к другому уругвайцу Вареле, чтоб не так тосковал по родине.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:47
«Милан» в 2018 году забрал Диего Лаксальта за долги у «Дженоа». Причём это реальная история! С тех пор Диего почти не играл, а «Милан» уже не знает кому его сбагрить.
У «Динамо» появились лишние деньги? Такое было уже как то, даже до ФНЛ в итоге дошли. Неужели на ошибках не учатся или всё таки это "утка"?
beefs
beefs
вчера в 18:19
очередной попрыгунчик нарисовался на горизонте у Динамо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:12
Пусть переходит,добро пожаловать!
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