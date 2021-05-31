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«Динамо» не предложило новый контракт Паршивлюку

вчера, 22:52

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, вероятно, покинет клуб этим летом.

Москвичи не предложили 32-летнему футболисту новый контракт. Автоматическое продление договора на последний сезон не сработало, поскольку защитник не набрал достаточного количества игрового времени.

Накануне сообщалось, что защитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Динамо».

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:47
Некрасиво поступили.
Специально ведь мариновали Паршивлюка на лавке в последних турах, чтобы контракт не продлевать.
ABir
ABir
вчера в 23:11
Было бы желание играть в футбол, а предложения не заставят себя ждать. Хотя возможно и от не московских клубов, и возможно не из премьер лиги
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:59
Пора на пакой старичку!
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