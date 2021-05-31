«Динамо» не предложило новый контракт Паршивлюку

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, вероятно, покинет клуб этим летом.
Москвичи не предложили 32-летнему футболисту новый контракт. Автоматическое продление договора на последний сезон не сработало, поскольку защитник не набрал достаточного количества игрового времени.
Накануне сообщалось, что защитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Динамо».
Специально ведь мариновали Паршивлюка на лавке в последних турах, чтобы контракт не продлевать.
Специально ведь мариновали Паршивлюка на лавке в последних турах, чтобы контракт не продлевать.