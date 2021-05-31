«Динамо» не предложило новый контракт Паршивлюку

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вчера, 22:52

Защитник «Динамо» , вероятно, покинет клуб этим летом.

Москвичи не предложили 32-летнему футболисту новый контракт. Автоматическое продление договора на последний сезон не сработало, поскольку защитник не набрал достаточного количества игрового времени.

Накануне сообщалось, что защитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Динамо».