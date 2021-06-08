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РФС обратился в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020

вчера, 18:04

Служба коммуникаций РФС подтвердила, что организация обратилась в УЕФА относительно формы сборной Украины на Евро-2020.

Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний.

6 июня сборная Украины представила форму к чемпионату Европы, которая вызвала резонанс, а вчера УЕФА одобрил форму национальной команды.

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