Акинфеев показал, как играет с сыном в футбол на стадионе ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в инстаграме опубликовал видео с «ВЭБ Арены».
35-летний вратарь показал, как играет в футбол со своим сыном Даниилом.
Ранее сообщалось, что Акинфеев планирует завершить карьеру следующим летом.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в инстаграме опубликовал видео с «ВЭБ Арены».
35-летний вратарь показал, как играет в футбол со своим сыном Даниилом.
Ранее сообщалось, что Акинфеев планирует завершить карьеру следующим летом.
Подростающее поколение !!! Удачи !!!
Подростающее поколение !!! Удачи !!!