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Акинфеев показал, как играет с сыном в футбол на стадионе ЦСКА

22 мая 2021, 18:14

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в инстаграме опубликовал видео с «ВЭБ Арены».

35-летний вратарь показал, как играет в футбол со своим сыном Даниилом.

Ранее сообщалось, что Акинфеев планирует завершить карьеру следующим летом.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 20:37
Ну вот, такое приятно смотреть и читать не то, что дзюбу.
David Young
David Young
22 мая в 20:33
Милое видео. Возможно сын Игоря станет хорошим футболистом в будущем.
oFANATo
oFANATo
22 мая в 20:02
Как подрос сынишка у Игоря....
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 19:40
Дети - это святое.
ДАША Д
ДАША Д
22 мая в 19:38
У человека всё в порядке.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 мая в 19:35
Удачи юному дарованию.
Ironigor
Ironigor
22 мая в 18:46
И всё таки последним ударом забил пахану !!!
Подростающее поколение !!! Удачи !!!
beefs
beefs
22 мая в 18:19
может быть и вырастит футболист...
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