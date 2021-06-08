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Смит-Роу готов подписать новый контракт с «Арсеналом»

вчера, 18:36

Полузащитник Эмиль Смит-Роу намерен продолжить выступать за «Арсенал».

Как сообщается, переговоры о новом контракте с футболистом начались ещё в марте, сейчас стороны находятся на завершающей стадии сделки. Хавбек подпишет новый контракт с «канонирами» до 2026 года.

Кроме того, стало известно, что этим летом «Арсенал» покинут Виллиан, Гранит Джака и Маттео Гендузи, которого уже уведомили о том, что у него нет будущего в лондонском клубе.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:07
Одно из редких светлых (во всех смыслах) пятен Арсенала
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:30
Игроки душат клубы
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:03
Но хоть тут молодцы, ЭСР отличный игрок, надеюсь будет лидером команды. Удачи и без травм
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:54
Арсенал как всегда
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
С Арсеналом что-то творится не ладное .
Может началась полная перезагрузка ?!!
Посмотрим, время покажет.
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