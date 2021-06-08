Смит-Роу готов подписать новый контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Эмиль Смит-Роу намерен продолжить выступать за «Арсенал».
Как сообщается, переговоры о новом контракте с футболистом начались ещё в марте, сейчас стороны находятся на завершающей стадии сделки. Хавбек подпишет новый контракт с «канонирами» до 2026 года.
Кроме того, стало известно, что этим летом «Арсенал» покинут Виллиан, Гранит Джака и Маттео Гендузи, которого уже уведомили о том, что у него нет будущего в лондонском клубе.
Может началась полная перезагрузка ?!!
Посмотрим, время покажет.
Может началась полная перезагрузка ?!!
Посмотрим, время покажет.