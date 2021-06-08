Смит-Роу готов подписать новый контракт с «Арсеналом»

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вчера, 18:36

Полузащитник намерен продолжить выступать за «Арсенал».

Как сообщается, переговоры о новом контракте с футболистом начались ещё в марте, сейчас стороны находятся на завершающей стадии сделки. Хавбек подпишет новый контракт с «канонирами» до 2026 года.

Кроме того, стало известно, что этим летом «Арсенал» покинут Виллиан, и , которого уже уведомили о том, что у него нет будущего в лондонском клубе.