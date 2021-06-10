«Уфа» подала в суд на Салихову. Клуб хочет компенсацию в 1 млн рублей

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал иск к Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна. Салихова заявляла, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов помогал «Уфе», когда работал в «Спартаке».

Формально я ещё руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблён весь бренд и все наши болельщики.

Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребёнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем.