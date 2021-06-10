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«Уфа» подала в суд на Салихову. Клуб хочет компенсацию в 1 млн рублей

вчера, 16:45

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб подал иск к Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна. Салихова заявляла, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов помогал «Уфе», когда работал в «Спартаке».

Формально я ещё руковожу советом директоров, потому что не собрали новый. Я подпишу документы, а заниматься делом будут наши юристы. Это будет иск от «Уфы», потому что оскорблён весь бренд и все наши болельщики.

Мы хотим компенсацию в миллион рублей. Мы отправим эту компенсацию в дом ребёнка, которому мы, так сложилось исторически, помогаем.

Ранее Салихова называла Газизова аферистом.

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ABir
ABir
вчера в 23:10
С ее эмоциями к кромке поля вместо вместо Тедеско
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:35
Тупой иск, проиграют дело.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Блоссия (раскрыть)
вчера в 21:56
Misses Blossiy.Там у них сериалы Санта-Барбара.Тысяча и одна ночь, трах тебиток тебиток.Газик альфонс со стажем.Фибра там фибра тут.🎶.)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:43
Так эта Зарема кто Федуну - жена или СПУТНИЦА ?
Может у Федуна еще с десяток таких спутниц , бедный Спартак ...
протон1
протон1
вчера в 21:41
я не буду наз. ее поимени. но она ваще а... правильно газик поступил что подает в суд. надо милиардные штрафы с неё. и отдать деньги на воспитание уфы . потсроить поля итп.
Блоссия
Блоссия
вчера в 21:09
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов покинул должность после размещения в инстаграме откровенной фотосессии.
Чиновник выложил пикантные фотографии с бывшей айс-герл хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяной Тригубчак, а на следующий день объявил об отставке как из «Уфы», так и с поста председателя общественной палаты Башкортостана.

И этот , прости Господи, о моральном вреде говорит????
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 20:50, ред.
Ну не нужно наглеть наверно. Этот иск, там Газизов на свыше 200 лямов претендует, хотя получил за очень короткий срок свыше 90 лямов. За что? Что он сделал за такой короткий срок?. Я знаю мне скажут мол контракт, договоренность, при чем письменная. А совесть где? Люди за 15-20 тысяч работают в месяц. Просто я знаю, что если Федун захочет, то ни один иск уфимцы не выиграют. Нельзя просто решить любой вопрос без исков, скандалов, мировым путем.?
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 20:36
В общем, лет этак 800 назад поступило предложение от гостей из-за Волги - платите дань, чтобы мы к вам не пришли.
Сейчас реальность (с их точки зрения) такова - платите дань, чтобы мы почтили вас своим вниманием...
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 20:31
Вспоминаю. как лет 5 назад некто Ильдус... Ильяс... о, точно - Ильдар! - на вопрос - а почему так мало футбольных людей из миллионной Казани (и многомиллионного Татарстана в целом) - организуют выезды вслед за своей командой и совсем не заполняют гостевые сектора? Ответ поразил меня по самое не балуй. Было сказано следующее: в Питер лететь денег стоит. В Москву тоже. Вот Газпром/РЖД/ВТБ/итд/итп - они богатые же. Пусть нам оплатят переезд и размещение - и тогда мы заполним трибуны любимой команды!!!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:07
Можно и 2 было запросить...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:03, ред.
Башкиры увидели деньги Федуна , намерены жить на эти деньги , ничего не делая )
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:02
Бабам нужно внимание! И Зарема своего добивается который день уже!Весь соккер , да что соккер ! Весь футбольный люд России и не только обсуждает её перлы! Вот и Уфа примазалась к её славе)))
Вообще то Уфа похожа на мамочку , которая сдала дочку (Газизова) в пользование а теперь требует плату за износ!
pomor45
pomor45
вчера в 19:37
Теперь содержанок спутницами называют?
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:36
Почему молчит? Зарема аудитор, а ты попробуй возразить, если тебя каждый вечер хорошо аудируют. Здоровья Федуну!!!)))
pomor45
pomor45
вчера в 19:35
Шерше ля фам, с которой можно сдоить миллион.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:31
Коллега!
Полностью с Вами согласен! Любой кто обыграет ФК СПАРТАК заслуживает уважения. Как никак не каждый день сильнейшая команда и народная проигрывает...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:30
Зарема ничем не рискует а если что ббабло заплатит федун, лдин млн для федуна это один пропущенный завтрак в кампании друзей.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:22
..даже если футбольный клуб (по спортивному принципу) вылетит из РПЛ . но ,при этом, возьмет очки у Спартака-он заслуживает уважения!...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Мне кажется что Зареме помощь нужна психолога
Она просто ньюзмейкер в преддверии евро, развивает телеграм канал видимо, а для большого клуба как Спартак - порча имиджа и репутации как футбольного клуба, так и делового партнера и работодателя
Лучше бы на телек ее просто пристроил федун, тем более внешние данные есть
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:15
Что может быть более убедительно говорящим о полезности пребывания клуба в РПЛ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
Башнефть должна победить Лукойл,ибо я заправляюсь на первой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Надо раскрутить помощь Уфе и отправить в клуб пердив... В РПЛ они только и знали как упираться со СПАРТАКОМ.
альсато
альсато ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 19:10
))про цирк-это точно!..а вот про барышню-ЛИБО хорошо, либо еще лучше!))))
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:04
)))..тут яблоню (иркутскую) высадил..надеюсь приживется!))))....банят БУКИ!)))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:02
Зёма, пишешь редко, да метко! Красава!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:01
Кто слышит про спартак в цирке не смеётся.
То пресс-служба спартака даёт повод, то Зарема, то Федун.))
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:58
)))) нет, земляк. никаких сомнений)))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ arzamas (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Федун добровольно? Просто Зарема взяла Федуна за яйца и не отпускает его (их), а Лёня оказался простым "каблуком"!
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:52
А вдруг так и есть?
arzamas
arzamas ответ морозз (раскрыть)
вчера в 18:48
Сомневаюсь что Федун сам добровольно участвует в этой клоунаде.)
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