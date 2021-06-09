В Нидерландах хотят, чтобы суд над Промесом состоялся до Евро-2020

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вчера, 12:41

Племянник форварда «Спартака» и сборной Нидерландов хочет, чтобы суд над футболистом состоялся до Евро-2020.

Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.