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В Нидерландах хотят, чтобы суд над Промесом состоялся до Евро-2020

вчера, 12:41

Племянник форварда «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса хочет, чтобы суд над футболистом состоялся до Евро-2020.

Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.

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Все комментарии
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 16:28
так бывает, когда твои родственники негры-расисты)
311
311
вчера в 14:47, ред.
В итоге опять разведут Федуна на бабло!)
112910415
112910415
вчера в 14:07
не успеть им уже
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:52
Всем было понятно что Промес вернулся в спартак только что бы скрываться от правосудия Нидерландов
makkie
makkie
вчера в 13:37
При чём здесь племянник вообще?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:36
Интересно судья в Нидерландах имеет право в перерывах между заседаниями курнуть "пахитоску" из черепашьего портсигара?)).....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
А этот племянник за футболом вообще следит или нет? Евро стартует уже через несколько дней. Промесу нужно быть в сборной (если его туда взяли), а не таскаться по судам.
Или племяш специально хочет сделать козью рожу своему дяде.
Тогда ему это может удастся...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 13:24
Племянник хочет денег и чем быстрее тем лучше, для него! Промесу нужно было бить не в ногу а куда повыше, по российским законам за это меньший срок чем за наркоту, но в "пестрой" стране свои законы!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:23
Промес подрезал двоюродного брата, а тут ещё племянник какой то появился.
Ради интереса посмотрел несколько публикации и там как то всё мутно, то племянник, то адвокат потерпевшего от имени потерпевшего (двоюродного брата) просит.
А может разгадка проста? Адвокат и племянник одно и тоже лицо?
Одним словом "жёлтая пресса", услышали, что где то кто то чихнул, а они уже некролог пишут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:15
Лучшего игрока хотят убрать
Shustriy
Shustriy
вчера в 13:11
В Нидерландах мегеру видят сразу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:07
Мертвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол

Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили

Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили

Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
Негр лежит и хип-хоп танцевать не идет
Только мертвый негр хип-хоп танцевать не идет

Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
вчера в 13:07
Распоясавшегося зулуса, спрятавшегося в тарасовке, давно пора упечь за решетку.
beefs
beefs
вчера в 13:01
а он думал что спрятался, ан нет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:00
Посадят негра.
1-я конная
1-я конная ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:51
Это трудно сделать на нарах, вероятность этого крайне мала
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:46
Наверное что то замыслили
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:43
Куинси ответит на евро и потом золотом в рпл
shlomo
shlomo
вчера в 12:43
Ну да....суд многое может изменить...
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