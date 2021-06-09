В Нидерландах хотят, чтобы суд над Промесом состоялся до Евро-2020

Племянник форварда «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса хочет, чтобы суд над футболистом состоялся до Евро-2020.
Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.
Или племяш специально хочет сделать козью рожу своему дяде.
Тогда ему это может удастся...
Или племяш специально хочет сделать козью рожу своему дяде.
Тогда ему это может удастся...
Ради интереса посмотрел несколько публикации и там как то всё мутно, то племянник, то адвокат потерпевшего от имени потерпевшего (двоюродного брата) просит.
А может разгадка проста? Адвокат и племянник одно и тоже лицо?
Одним словом "жёлтая пресса", услышали, что где то кто то чихнул, а они уже некролог пишут.
Ради интереса посмотрел несколько публикации и там как то всё мутно, то племянник, то адвокат потерпевшего от имени потерпевшего (двоюродного брата) просит.
А может разгадка проста? Адвокат и племянник одно и тоже лицо?
Одним словом "жёлтая пресса", услышали, что где то кто то чихнул, а они уже некролог пишут.
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
Негр лежит и хип-хоп танцевать не идет
Только мертвый негр хип-хоп танцевать не идет
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
Руки сложив на живот
Третий день не ест и не пьет
Негр лежит и хип-хоп танцевать не идет
Только мертвый негр хип-хоп танцевать не идет
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,