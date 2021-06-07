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Швейцарский суд уведомил УЕФА, что не будет наказывать команды Суперлиги

вчера, 18:08

Министерство юстиции Швейцарии уведомило УЕФА и ФИФА о том, что они не смогут принимать меры против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые всё ещё не покинули Суперлигу.

Швейцарский суд вынес решение, по которому он не сможет наказать эти три клуба, они всё ещё могут продолжать работу над проектом Суперлиги. УЕФА ещё не решил, будут «Реал», «Барселона» и «Ювентус» принимать участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Дело УЕФА против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание Суперлиги дошло до Суда Европейского Союза (CJEU), а УЕФА намерен наложить на команды финансовые санкции.

Ранее суд Мадрида вынес решение, запрещающее ФИФА и УЕФА остановить Суперлигу.

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Все комментарии
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 08:19
Сам то веришь?
Могли бы наказать без последствий - давно бы это сделали.
А так они прекрасно понимаю, что потом начнутся суды и самое главное в этом, что екврокубки, пока всё это будет тянуться, не начнутся. УЕФА из-за отсрочек турнира будет терять деньги.
Incredulous
Incredulous ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 07:37
Да что вы прицепились к этому уставу? Вы что действительно верите, что устав УЕФА - это высшая инстанция? Да УЕФА в своём уставе могут хоть богами футбола себя объявить, вот только этот устав имеет законную силу только в том случае, если он не противоречит Праву Европейского союза, а в данном случае трудовому и антимонопольному законодательству Евросоюза. Приведу пример: если вы устроились на работу, а ваш работодатель прописал в трудовом договоре, что вы обязаны работать по 20 часов в сутки, и даже если вы подписали этот договор, то никто вас не сможет заставить работать по эти 20 часов, так как это противоречит Трудовому законодательству государства, на территории которого осуществляется трудовая деятельность. То же самое и в ситуации УЕФА с Суперлигой, пусть создание СЛ хоть 100 раз нарушает статью устава УЕФА, но если эта статья противоречит более высшему закону, то она не имеет никакой юридической силы и может не исполнятся. И уже второе судебное решение не в пользу УЕФА это прекрасно демонстрирует. И уверяю вас, Чеферин это прекрасно понимает, именно поэтому и боится принимать какие-то решительные действия, так как последствия этих действий могут обернуться против него самого.
112910415
112910415
сегодня в 06:32
стороны истощили силы и должны примириться, злобно сверкая глазами )
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ну да поэтому суд Швейцарии отказался наказывать так как не увидил нарушения ?))
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 22:36
Ну вот и замечательно. Теперь нужен контрольный выстрел в исполнении антимонопольного комитета. А последним гвоздём в крышку уефашного гроба станет прокуратура. Пусть попробуют рассказать куда девали прибыль и как увеличивали себе зарплаты.
Rattlehead
Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
Они просто ждут, когда клубы приползут с извинениями. Лишить титулов и вышвырнуть на мороз всегда успеется. И никакой суд тут не поможет, поскольку действия УЕФА будут в рамках закона, в данном случае устава.
g3w9wm3pnee8
g3w9wm3pnee8
вчера в 22:19
Чеферин и его трусливая мафия проиграют,против них стоят гиганты из США,они не оставят,если надо сделают и ядерный удар по башке Чефира.
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:12
да не тут в комментах половина юристов круче их хахаха
juvenale
juvenale ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 22:11
пока арабские шейхи платят ,никогда)
juvenale
juvenale
вчера в 22:09
если бы не британские крысы уефа бы уже на коленях стояла
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:08
Ни... она не решит, пусть этим сказками детей пугают. Если они что-то сделают их затянут в судебные тяжбы, которым конца и края не будет. И они это прекрасно понимают. Они просто ах...т в атаке.
Rattlehead
Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:05
А при чем тут суд? УЕФА сама решает судьбу состоящих в ней клубов в соответствии с уставом.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 21:44
Юве должны наказать
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:41
Я же говорил ни... не будет. И ни в одном суде УЕФА не выиграет это дело.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:13
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:13
    Ну вот в ё и закончилось!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:47
    Их уже болельщики наказали !
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 19:46, ред.
    УЕФА либо выжидает, либо надеется на благоразумие, так как у них в уставе есть и такой пункт:

    Статья 22.

    1. Ассоциациям-членам, клубам или членам клубов запрещается обращаться в суд для разрешения конфликтных ситуаций с УЕФА или между собой по вопросам, находящимся в ведении УЕФА. Они обязуются в подобных случаях безоговорочно подчиняться юрисдикции Арбитражной комиссии в соответствии со следующими положениями:

    а) местонахождением Арбитражной комиссии является штаб-квартира УЕФА
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 19:41
    УЕФА действительно странно и неадекватно себя ведёт.

    Если клубы, создавшие СуперЛигу, (и примкнувшие к ним), нарушили нормы, правила, в конце-концов - Устав УЕФА - ну так примените к ним санкции, в соответствии с тем же уставом, исключите их из всех соревнований под эгидой УЕФА! И дело с концом! И виновные наказаны - и другим наука!!!

    Но видать какие-то люди, с какими-то деньгами, с какими-то связями не дают им этого сделать.

    Ну тогда просто вытритесь и молчите в тряпочку... Нечего болельщикам нервы трепать...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 19:32
    Устав УЕФА гласит:
    Во время участия в соревнованиях УЕФА клубы не имеют права участвовать в других международных клубных соревнованиях.

    Только УЕФА имеет право организовывать соревнования, в которых могут участвовать клубы всех ассоциаций-членов.

    Исполком правомочен разрешить или запретить любые международные соревнования, включая соревнования по футболу организуемые клубными командами, принадлежащими к ассоциациям-членам.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:00
    УЕФА и ФИФА очень странно себя ведут. Стращают санкциями, но сами решение принять то ли не хотят, то ли боятся??? Надежда на суды - бесполезное занятие. Суд Мадрида запретил наказывать, но что еще можно было ждать от Мадрида ??? Швейцарский суд отказался брать на себя ответственность в таком щекотливом деле. Теперь УЕФА и ФИФА придется самим принимать решение, а этого они делать не хотят.
    Ждем новых серий в этом многосерийном сериале.
    Всем здоровья.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 18:59
    Тут непонятно кто кого должен наказывать, все эти конторы грязные
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:53
    Да пофиг на их заморочки
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 18:52
    В уставе УЕФА всё черным по белому написано, а финансовые санкции - далеко не самое суровое наказание.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 18:50
    Футбольные структуры это просто калька церковных.))Мы вне государственных рамок,вне законов.Всем запрещено вмешиваться в наши дела и главное....финансы.)Кто,куда и как их растаскивают узнаем только из громких скандалов...Удобно..))
    NOVA
    NOVA
    вчера в 18:49
    ну и правильно что нельзя наказывать, хоть где то здраво мыслят!!
    Ironigor
    Ironigor ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Дружище, я думаю там с обеих сторон вмешаны такие юристы и адвокаты , которые могли бы за пол слова и запятую в договорах и законах, да и вообще любой бумажке бороться, что мама не горюй . Так что не нам бедолагам тут красноречием тягаться, кто и что , и кто кого. Эта битва ещё на долго !!! И это не просто битва за суперлигу или против , а за Футбол как бизнес !!!
    Спасибо дружище за понимание, спорить не собираюсь, просто высказал свою точку зрения по данной ситуации. Всем Добра !!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:39
    Теперь можно попробовать УЕФА наказать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:37
    В суд подали сами клубы и непонятно почему речь идёт о наказании либо об отказе наказания самих клубов, такое решение может быть принято в случае подачи иска со стороны ФИФА и УЕФА, но насколько известно со стороны этих организаций никакого иска в Шверцайский суд не поступало.
    Feanor1993
    Feanor1993
    вчера в 18:34
    Меня больше интересует когда чиновников УЕФА наказывать начнут за многолетнюю растрату денежных средств, за мошенничество при помощи арбитров, за откаты, вследствие нарушения ФФП????
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