Швейцарский суд уведомил УЕФА, что не будет наказывать команды Суперлиги

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вчера, 18:08

Министерство юстиции Швейцарии уведомило УЕФА и ФИФА о том, что они не смогут принимать меры против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые всё ещё не покинули Суперлигу.

Швейцарский суд вынес решение, по которому он не сможет наказать эти три клуба, они всё ещё могут продолжать работу над проектом Суперлиги. УЕФА ещё не решил, будут «Реал», «Барселона» и «Ювентус» принимать участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Дело УЕФА против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание Суперлиги дошло до Суда Европейского Союза (CJEU), а УЕФА намерен наложить на команды финансовые санкции.