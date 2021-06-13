Тренер сборной Финляндии: «Мы надолго запомним матч с Данией»

Главный тренер сборной Финляндии дал комментарий после победы над Данией (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Инцидент с Кристианом Эриксеном был очень драматичным и грустным. Мы добились хорошего результата. Есть несколько причин, по которым мы надолго запомним этот матч. К сожалению, одной из них является инцидент с Кристианом Эриксеном.

Перед возобновлением матча я сказал игрокам, что понимаю их чувства. Я попытался объяснить им, что нужно максимально возможно сконцентрироваться на игре. Я понимал, что это было нелегко.