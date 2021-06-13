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Тренер сборной Финляндии: «Мы надолго запомним матч с Данией»

сегодня, 05:50
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал комментарий после победы над Данией (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Инцидент с Кристианом Эриксеном был очень драматичным и грустным. Мы добились хорошего результата. Есть несколько причин, по которым мы надолго запомним этот матч. К сожалению, одной из них является инцидент с Кристианом Эриксеном.

Перед возобновлением матча я сказал игрокам, что понимаю их чувства. Я попытался объяснить им, что нужно максимально возможно сконцентрироваться на игре. Я понимал, что это было нелегко.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:17
Да уж, как тут не запомнишь, если в первой в истории игре на ЧЕ случилось сразу 3 эпизода, которые на всегда останутся в памяти всех Финских игроков, и один из них у всего футбольного мира.
1 первая игра на Евро и сразу первая победа
2 незабитый пенальти в ворота Финов
3 то, что произошло с Кристианом Эриксеном....
swed27
swed27
сегодня в 07:02
Дебютанты начали с победы . Есстественно это памятно
ДСА
ДСА
сегодня в 06:33
Один момент - один гол.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:57
Все его надолго запомнят
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