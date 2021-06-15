Жирков больше не сыграет за сборную России на Евро-2020

1623754527

15 июня 2021, 13:55

Главный тренер сборной России заявил, что защитник по причине травмы больше не сыграет на Евро-2020.

В матче Евро-2020 против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма.