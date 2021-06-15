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Жирков больше не сыграет за сборную России на Евро-2020

15 июня 2021, 13:55

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник Юрий Жирков по причине травмы больше не сыграет на Евро-2020.

В матче Евро-2020 против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма.

Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 июня в 18:47
Здоровья Юрию!....Спасибо за работу!.......вот о ком (в настоящее футбольное время) нужно писать повесть: ..о настоящем человеке!....
Ravshan878
Ravshan878 ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
16 июня в 10:36
Да понятно.
Vave666
Vave666
16 июня в 00:43
Ну ладно, на следующем сыграет...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 июня в 19:59
Их бывший перешел в стан быков;) Опечалены...
Oplot
Oplot ответ sv_1969 (раскрыть)
15 июня в 19:05, ред.
У вас специфическое понимание футбола.Смотрите только на цифры и статистику)так скучно..
Ravshan878
Ravshan878 ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
15 июня в 19:00
Галка.Вера и Альфия давненько не слышно и не видно.🤔.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Ravshan878 (раскрыть)
15 июня в 18:56
Спасибо!) Тоже рада видеть знакомые имена)))
Ravshan878
Ravshan878 ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
15 июня в 18:46
Ооо Галка с нами.Сколько лет сколько зим.Ёшкина кот.Скажи жи ка милая где ты была.Расскажи ка как дела.😎. Конечно это шутки.))) Очень рад видеть.Misses Gala.🙏.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Futurista (раскрыть)
15 июня в 18:21
Аминь!)))
112910415
112910415
15 июня в 18:08
ну, не последний же Евро ...
sv_1969
sv_1969 ответ Oplot (раскрыть)
15 июня в 18:08
Я рад за Вас))Дальше можно ни о чем не говорить))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июня в 17:59, ред.
Конечно,обидно за Юру.Но еще обиднее за наш футбол,что ветеран играет лучше молодых.Что для сборной потеря 37 летнего футболиста очень большая проблема.
pele1981
pele1981 ответ nikoladolgov (раскрыть)
15 июня в 17:35
Дзюба??? Да он уже давно сбитый летчик)))
nikoladolgov
nikoladolgov
15 июня в 17:34
Конечно по игре Жирков - лидер команды ...
Но дайте уже дедушке отдохнуть !
У вас же есть Семенов, Дзюба - пусть молодые себя проявят !
mangox33
mangox33 ответ Bom Bom (раскрыть)
15 июня в 17:26
Это насколько надо развалить футбол чтобы Жирков и в след Евро играл
Oplot
Oplot ответ sv_1969 (раскрыть)
15 июня в 17:15
Он начинает атаки и отдает предголевые.Настоящий мозг команды.Эта статистика ни очем не говорит.
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 17:09
Один из ключевых игроков выпал,сколько бы не иронизировали по поводу Юры.Боец,а не остальной кисель.
Сп62
Сп62
15 июня в 16:57
Теперь у Черчесова есть прекрасная отмазка - потеря ведущего игрока.
sv_1969
sv_1969 ответ Oplot (раскрыть)
15 июня в 16:55
Кудряшов в сборной -44 игры -1гол и одна передача! Топ статистика! Вот это сильно))
alfranza
alfranza ответ Roger Young (раскрыть)
15 июня в 16:52
Больше некого стегать. Старый конь борозды не портит, учитывая новичков с гонором. Их не особо постегаешь.
ТТ
ТТ
15 июня в 16:35
Загнали Юрия как колхозную лошадь!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июня в 16:30
Очень жаль, конечно...Его опыт безусловно пригодился бы нашей сборной! Ладно, Юрий Валентинович, отдыхайте....
Roger Young
Roger Young
15 июня в 16:19
Это неудивительно, учитывая возраст. Сколько можно стегать старую лошадь?
Правда тут
Правда тут
15 июня в 16:12
Просто в следующем годку чемпионат мира)...и усатый испугался что и там в друг Юрий не сможет надо пораньше отпустить ))
zooveterinar
zooveterinar
15 июня в 15:32
Потеря для нас невосполнимая!!!
Bom Bom
Bom Bom
15 июня в 15:29
Печально, что поделать. Но ничего - на следующем Евро покажет класс.
Хиромант
Хиромант
15 июня в 15:22
Но заменить-то его можно, сделав дозаявку?! Это же шанс сыграть на Евро кому-то помоложе. А вдруг этот парень помоложе блеснёт своей игрой? (В хорошем смысле этого слова!)
Feanor1993
Feanor1993 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
15 июня в 15:21
А они туда пройдут?
Feanor1993
Feanor1993 ответ Tostao (раскрыть)
15 июня в 15:20
Акинфееву
asraeil
asraeil
15 июня в 15:20
Старенький он уже бегать как лось
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