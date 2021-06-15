Жирков больше не сыграет за сборную России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник Юрий Жирков по причине травмы больше не сыграет на Евро-2020.
В матче Евро-2020 против Бельгии (0:3) Жирков получил повреждение и был заменен по ходу первого тайма.
Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир.
Но дайте уже дедушке отдохнуть !
У вас же есть Семенов, Дзюба - пусть молодые себя проявят !
Но дайте уже дедушке отдохнуть !
У вас же есть Семенов, Дзюба - пусть молодые себя проявят !