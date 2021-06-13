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Безуглов: «Мы готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном»

сегодня, 17:24
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что в национальной команде готовы к инцидентам, который произошёл с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист потерял сознание в игре со сборной Финляндии.

Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются.

Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 18:28
Хорошо, если это так
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:46
В национальной готовы на словах, а реально за год три молодых игрока умерло.
beefs
beefs
сегодня в 17:42
Так и должно быть...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:33
Не стоит каркать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:32
Не дай Бог таких инцидентов...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:30
Лучше бы промолчал...
Мизера ходят парами...
Не дай, Бог
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:29
Наши пешеходов такой случай невозможен.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:27, ред.
К такому нельзя быть готовым... а то не дай Бог что то случится а он не справится то тогда что он будет говорить
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