Безуглов: «Мы готовы к инцидентам, подобным случаю с Эриксеном»

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что в национальной команде готовы к инцидентам, который произошёл с полузащитником сборной Дании . Футболист потерял сознание в игре со сборной Финляндии.

Мы готовы. Все врачи и массажисты сборной команды регулярно проходят специальные курсы, на которых все действия при возникновении подобных ситуаций разбираются.

Что касается необходимого инструментального оснащения, то все необходимое для оказания экстренной помощи есть как у врачей команд, так и на стадионе: и в медицинском пункте стадиона, и у медицинской бригады, которая дежурит непосредственно рядом с полем.