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Ковтун: «Финляндия — не такой грозный соперник. Её можно и нужно побеждать»

16 июня 2021, 01:29
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Финляндии во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь, надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и всё получится.

Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но её можно и нужно побеждать. Тем более речь идёт о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие.

Другой экс-защитник российской сборной Дмитрий Сенников выразил мнение, что россияне обыграют Финляндию с разницей в два мяча.

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galem72
galem72
16 июня в 11:09
"...сборная Финляндии — не такой грозный соперник..."

А сборная России какой соперник, что ей прям "нужно" побеждать финнов?
bashnat013
bashnat013
16 июня в 08:48
Если бы наша сборная называлась бы Бельгия или Франция то да можно было бы побеждать
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:25
Дания прочитала это и грустно захныкала.
Хан 8875
Хан 8875
16 июня в 05:28
От наших можно все ожидать
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 04:31
Если финов не побеждать, то вообще не кого.
1bear
1bear
16 июня в 01:54
Датчане тоже думали,что финнов легко обыграют...
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