Ковтун: «Финляндия — не такой грозный соперник. Её можно и нужно побеждать»

Бывший защитник сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Финляндии во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь, надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и всё получится.

Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но её можно и нужно побеждать. Тем более речь идёт о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие.