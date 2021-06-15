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Жена Соболева — о муже на Евро-2020: «Очень хотим увидеть Сашу на поле»

15 июня 2021, 20:25

Елена Соболева, жена нападающего сборной России Александра Соболева, поделилась мыслями об игре своего мужа.

Перед каждой игрой я говорю, что он у меня – самый лучший! Пишу ему об этом в сообщениях. А если серьезно: он круто играет на втором этаже, почти все верхние единоборства остаются за ним. Он может обыграть соперника в штрафной, забить сумасшедший и невероятный гол. Всегда смотрю и удивляюсь, как так можно распоряжаться и владеть мячом.

Его игра вызывает у меня восхищение и удивление. И поражает его спокойствие и выдержка, когда подходит бить пенальти. Я отворачиваюсь, пульс наверное подскакивает до 150, будто я стою на поле. Не могу спокойно смотреть, очень переживаю. Может, и он в душе переживает, но по внешнему виду точно не скажешь.

Очень хотим увидеть Сашу на поле. Если представится такая возможность, желаю ему получить удовольствие от игры и быть полезным для команды. Сборной желаю огромной удачи и чуточку везения: оно еще никому не мешало. Несмотря на досадное поражение от бельгийцев, надеюсь, ребята добьются результата в двух оставшихся матчах и выйдут из группы.

Недавно наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июня в 08:36
есть какие-то шансы
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 21:36
Рука Дзюбы жене:
- Вам слова не давали...
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 21:23
Мой грит в одиночку будет позориться))
STVA 1
STVA 1
15 июня в 21:22
Зря она этого хочет)
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 21:00
Жена Дзюбы :
- И даже не надейся!!!
Gunslinger
Gunslinger
15 июня в 20:52
После завтрашнего матча....

«Захлебнётесь в собственном 62е». Жена Соболева — о критике в адрес мужа..... :)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июня в 20:48
одна тоже из грозного хотела видеть на чемпионате.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 20:35
Завтра может и увидим, если Черчесов рискнет сыграть в два нападающих. Позиции Дзюбы арка непоколебимы. Да и то тогда шансы 50 на 50, или Соболев или Заболотный.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 июня в 20:35
Если Черчесов выпустит Соболева на поле и тот забьет, то этот гол еще больше подчеркнет некомпетентность нашего тренера! Так что вряд ли Соболев появится на поле, скорее Заболотный с новой прической!
dzvinka
dzvinka
15 июня в 20:32
так, чья жена еще не высказалась?
makkie
makkie
15 июня в 20:31, ред.
Черчесов встал в позу и стелится перед Дзюбой.
Хотя с Бельгией можно было спокойно выпускать Соболева при счёте 0-2, когда Дзюба уже еле волочил ноги по полю.
Рязань 062
Рязань 062
15 июня в 20:29
жена соболева-очень хочется увидеть как саша ныряет в штрафной, да и по всему полю...
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