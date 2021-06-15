Жена Соболева — о муже на Евро-2020: «Очень хотим увидеть Сашу на поле»

Елена Соболева, жена нападающего сборной России , поделилась мыслями об игре своего мужа.

Перед каждой игрой я говорю, что он у меня – самый лучший! Пишу ему об этом в сообщениях. А если серьезно: он круто играет на втором этаже, почти все верхние единоборства остаются за ним. Он может обыграть соперника в штрафной, забить сумасшедший и невероятный гол. Всегда смотрю и удивляюсь, как так можно распоряжаться и владеть мячом.

Его игра вызывает у меня восхищение и удивление. И поражает его спокойствие и выдержка, когда подходит бить пенальти. Я отворачиваюсь, пульс наверное подскакивает до 150, будто я стою на поле. Не могу спокойно смотреть, очень переживаю. Может, и он в душе переживает, но по внешнему виду точно не скажешь.

Очень хотим увидеть Сашу на поле. Если представится такая возможность, желаю ему получить удовольствие от игры и быть полезным для команды. Сборной желаю огромной удачи и чуточку везения: оно еще никому не мешало. Несмотря на досадное поражение от бельгийцев, надеюсь, ребята добьются результата в двух оставшихся матчах и выйдут из группы.