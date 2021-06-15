Витория рассказал о своих принципах, ответил Зареме и пообещал титул. Знакомство с новым тренером «Спартака»

1623768332

вчера, 17:45

Первое впечатление — приятное.

Витория прилетел в Москву, клуб организовал для португальца пресс-конференцию, которая стала первым официальным мероприятием для сеу Руя в качестве главного тренера московского «Спартака». Тренер, вокруг которого сломано уже немало пик и одно кресло в совете директоров клуба, оставил о себе приятное впечатление. Показался спокойным и уверенным, на вопросы отвечал без чрезмерных откровений, но и без пустой «воды», лозунгами не бросался, хотя и подчеркнул несколько раз, что пришел за титулом.

В общем, для первого раза нормально, хотя мы и так догадывались, что Витория — приятный дядька. Это вовсе не обязательно поможет ему в «Спартаке», где успеха в последнее время добивались эмоциональные и злые Каррера и Тедеско, да и дважды бравшего «серебро» Карпина можно вспомнить, Валерий Георгиевич тоже не из добряков. В то же время, Руй вряд ли из отряда Кононова, есть в нем какая-то харизма и уверенность, да и в «Бенфике» после Жорже Жезуса человек без стержня вряд ли смог бы трудиться успешно.

Так или иначе, время покажет, да и сам Витория подчеркнул, что больше любит работать, чем говорить. Если не кривил душой, то это хорошее качество. Но раз пока нет возможности оценить работу португальца, изучим его небезынтересные речи в первый полноценный день работы в «Спартаке».

Первый день в качестве тренера «Спартака» ✅



Теперь за работу 💪🏻 pic.twitter.com/ZnKz97amIo — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

О своей новой работе:

Очень рад оказаться в «Спартаке» и стать частью такого большого проекта, в котором вижу большие перспективы. У меня сложилось хорошее впечатление о клубе, о его внутренней организации и о людях еще в начале общения, когда я был кандидатом на тренерский пост. Очень рад стать тренером «Спартака», переговоры прошли легко, мы быстро нашли взаимопонимание. Меня привлекла возможность бороться за титулы, мы с моим штабом везде что-то выигрывали. Еще мне интересны Россия и русская культура в целом. Но главная мотивация — прийти в команду, которая будет бороться за первые места. Все остальное — «аксессуары».

О задачах, которые ставит перед собой:

У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Понимаю, куда иду, и что собираюсь делать. Очень доволен тем, что у моей новой команды есть дух победителя, но конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Мой предшественник проделал хорошую работу, за что я хочу его поблагодарить, теперь наша задача — сделать свой вклад в команду, не растеряв имеющиеся сильные качества. Я пришел сюда, чтобы выиграть титул. Верю, что смогу сделать «Спартак» чемпионом. Собираюсь прервать гегемонию «Зенита», не скрываю этого.

О критике Заремы Салиховой:

Считаю, что это абсолютно нормально. Такое часто случается в крупных клубах. Я привык к критике. Я тот тренер, который неоднократно выигрывал титулы, открывал игроков, работая на разных континентах. Мы можем кому-то не нравиться, но мы делаем свою работу. Первый наш разговор был неплохой, он был конструктивным. Сейчас начнем работу, будем узнавать друг друга.

О тех, кто будет ему помогать в «Спартаке»:

У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, который продолжит заниматься физической подготовкой команды. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии, у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» — через два дня на третий.

Об игровой схеме:

Безусловно, мы постараемся сохранить всё лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие «Спартака». Что касается игры с тремя или четырьмя защитниками, я со своими командами играл по обеим схемам. В современном футболе не так важна схема, главное — соблюдение игровых принципов.

О давлении:

Я только рад, что к «Спартаку» есть огромный интерес со стороны прессы и болельщиков, но не удивлен этому, потому что я знал, что иду в большой клуб. Меня не напугать давлением, это абсолютно нормально. У меня больше 50 матчей в Лиге чемпионов, европейской и азиатской. Были и непростые ситуации, из которых удавалось выходить достойно. Например, возглавил «Бенфику» после популярного тренера [Жорже Жезуса], и начало моей карьеры в Лиссабоне выдалось непростым: мы отставали от лидера на 7 очков. И все-таки взяли титул, а потом установили рекорд Португалии по количеству набранных очков. Мне 51 год, по тренерским меркам еще довольно молод, но у меня уже есть богатый опыт. Сейчас я бы предпочел меньше говорить и больше работать.

О футболе, который проповедует:

Люблю быстрый футбол, агрессивную оборону и компактность. Мои команды всегда ищут возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю «автобусы» в своей штрафной. Нравятся футболисты, у которых развитое автоматическое мышление, а не механическое, то есть умных игроков. Хочу создать боевитую и стабильную команду, без этих качеств невозможно бороться за чемпионство, титулы выигрывают те, кто обладает характером. С первого дня футболистов ждет много работы с мячом, «Спартак» должен обрести свое лицо. Пусть соперники сразу понимают, против кого играют, и какое испытание их ждет.

Об усилении, которое необходимо «Спартаку»:

Не стану отвечать на этот вопрос, это внутреннее дело клуба. У «Спартака» достаточно хорошая команда и сильный коллектив, но я пока знаком со своими игроками только по видео. Прежде, чем говорить об усилении, мне нужно познакомиться с командой вживую, увидеть возможности ребят на тренировках. Когда дойдет до трансферов, у нас будет только один способ взаимодействие — честное сотрудничество и полное взаимопонимание между тренерским штабом и спортивным отделом. Не должно быть решений в пользу Дмитрия Попова или Руя Витории. Только решения в пользу «Спартака».

О реакции на футбольных судей:

Когда я вижу явную несправедливость, то не могу молчать. Я прямой человек и всегда выступал за честность.

Обращение к сотрудникам клуба: