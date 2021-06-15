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Боярский: «Жирков — матёрый волк. Жаль, что его потеряли»

15 июня 2021, 16:11

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал новость о травме защитника сборной России Юрия Жиркова. Футболист из-за мышечного повреждения пропустит Евро-2020.

Серьезная потеря для сборной. Юрий самый опытный наш игрок, который мог многое объяснить молодым, помочь им. Надеюсь, поправится. Наверное, место на левом фланге займет Караваев. Никто не застрахован от травм, Жиркова очень жалко. Не думаю, что травма повлияет на его новый контракт.

Жирков человек незаменимый. Любой другой игрок будет иметь свои плюсы — это возраст и скорость, но и минусы — отсутствие опыта, матёрости. Жирков — матёрый волк, а другой будет мандражировать.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
16 июня в 00:06
Миш, смотри на мойке свой футбол, без комментариев
figrant
figrant
15 июня в 21:37, ред.
Всё, что осталось от волка.
oFANATo
oFANATo
15 июня в 20:35
Жирков уже не "торт"....
Возраст даёт о себе знать,
так что вообще не потеря для сборной.
Те 20 минут на которые ему хватало сил
никакой пользы сборной не приносило.
bashnat013
bashnat013
15 июня в 19:09
Боярский жаль конечно Жиркова и что он матёрый волк,вот только проблема в том что за 20 лету нас одни щенята рождаются
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
15 июня в 18:52, ред.
я это в другой теме писал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
15 июня в 18:39
Да, весь матч он не выдерживает ,но и про 20 минут тоже перебор. Для этого и существуют замены. Уж час игры с 15 минутным перерывом он вполне выдерживает. А его опыт пригодился бы для сборной. Посмешищем у нас выставляются куда более молодые игроки.
Впрочем, чего толочь воду в ступе? Жирков на травме и не сыграет.
Посмотрим, что будет без него...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ STVA 1 (раскрыть)
15 июня в 18:34
Так никто и не говорит,что Юрий должен выходить в старте.Это большая ошибка усатого!Нужно было его выпускать как раз на последние 20 минут,когда уже темп игры не такой высокий,и нужно было его мастерство.
112910415
112910415
15 июня в 18:20
главное, год от года всё лучше играет !
beefs
beefs
15 июня в 17:38
проблема, конечно Юры будет не хватать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 июня в 16:59
Кому не хватать? Самое слабое звено в нашей обороне. Ему давно нужно было заканчивать. Если бу ушёл, молодого бы наигиали, а так....
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июня в 16:48
Серьёзно? Юра от силы может 20 минут темпа выдержать!А потом на него страшно смотреть! Я рад что он не будет посмешищем!Не заслужил этого!
161регион
161регион
15 июня в 16:45
Тысяча чертей....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 16:43
В последнее время миша и гена в отдельности на грудь принимают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 16:21
Это потеря для сборной...
Ironigor
Ironigor
15 июня в 16:18
У всех есть свой срок годности , всему своё время !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 16:14
Юрия будет не хватать
1bear
1bear
15 июня в 16:14
согласен - потеря серьёзная,но Караваев может и должен достойно заменить ветерана
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