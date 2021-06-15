Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал новость о травме защитника сборной России Юрия Жиркова. Футболист из-за мышечного повреждения пропустит Евро-2020.
Серьезная потеря для сборной. Юрий самый опытный наш игрок, который мог многое объяснить молодым, помочь им. Надеюсь, поправится. Наверное, место на левом фланге займет Караваев. Никто не застрахован от травм, Жиркова очень жалко. Не думаю, что травма повлияет на его новый контракт.
Жирков человек незаменимый. Любой другой игрок будет иметь свои плюсы — это возраст и скорость, но и минусы — отсутствие опыта, матёрости. Жирков — матёрый волк, а другой будет мандражировать.
Возраст даёт о себе знать,
так что вообще не потеря для сборной.
Те 20 минут на которые ему хватало сил
никакой пользы сборной не приносило.
Возраст даёт о себе знать,
так что вообще не потеря для сборной.
Те 20 минут на которые ему хватало сил
никакой пользы сборной не приносило.
Впрочем, чего толочь воду в ступе? Жирков на травме и не сыграет.
Посмотрим, что будет без него...
Впрочем, чего толочь воду в ступе? Жирков на травме и не сыграет.
Посмотрим, что будет без него...