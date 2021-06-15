Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал новость о травме защитника сборной России . Футболист из-за мышечного повреждения пропустит Евро-2020.

Серьезная потеря для сборной. Юрий самый опытный наш игрок, который мог многое объяснить молодым, помочь им. Надеюсь, поправится. Наверное, место на левом фланге займет Караваев. Никто не застрахован от травм, Жиркова очень жалко. Не думаю, что травма повлияет на его новый контракт.

Жирков человек незаменимый. Любой другой игрок будет иметь свои плюсы — это возраст и скорость, но и минусы — отсутствие опыта, матёрости. Жирков — матёрый волк, а другой будет мандражировать.