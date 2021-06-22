Поражения Украины, Финляндии и России вывели в плей-офф Евро пять сборных

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сегодня, 00:35

Итоги матчей 3-го тура Евро-2020 в группах B и C подарили путевки в плей-офф турнира сразу 5 сборным из других квартетов.

Так как третьи места в группах B и C заняли Украина и Финляндия с 3 очками, в плей-офф проследовали все команды, которые уже набрали 4 очка.

Это Швейцария, Чехия, Англия, Швеция и Франция.

После 2-го тура места в плей-офф добыли Нидерланды, Италия и Бельгия. В воскресенье в плей-офф прошел Уэльс, а в понедельник своими силами в число 16 лучших попали Австрия и Дания, занявшие 2-е места в своих группах.

В то же время сборная России покидает Евро с пачкой антирекордов.