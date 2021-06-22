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Поражения Украины, Финляндии и России вывели в плей-офф Евро пять сборных

сегодня, 00:35

Итоги матчей 3-го тура Евро-2020 в группах B и C подарили путевки в плей-офф турнира сразу 5 сборным из других квартетов.

Так как третьи места в группах B и C заняли Украина и Финляндия с 3 очками, в плей-офф проследовали все команды, которые уже набрали 4 очка.

Это Швейцария, Чехия, Англия, Швеция и Франция.

После 2-го тура места в плей-офф добыли Нидерланды, Италия и Бельгия. В воскресенье в плей-офф прошел Уэльс, а в понедельник своими силами в число 16 лучших попали Австрия и Дания, занявшие 2-е места в своих группах.

В то же время сборная России покидает Евро с пачкой антирекордов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:29
Три бездаря осчастливили разом пятерых кандидатов.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:01
Жест доброй воли
112910415
112910415
сегодня в 06:40
для кого-то праздник продолжается ...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 03:28
Швейцарии фортануло)))
Alistar100
Alistar100 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Ещё есть шанс пробиться
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:53
Австрию с победой!!!
ABir
ABir
сегодня в 00:49
Всего-то надо было в ничью сыграть с датчанами или не пропускать больше двух за игру, и даже тогда шансы были бы. Хотя зачем они нам, дальше бы было только хуже
протон1
протон1
сегодня в 00:49
лучше бы вышла украина. хорошая сборная. не понимаю как они не пробились
Valeron112
Valeron112 ответ 6vp4kyz5g3sv (раскрыть)
сегодня в 00:48
Сними с себя игнор , а то сам на себя поставил.
6vp4kyz5g3sv
6vp4kyz5g3sv ответ konst19 (раскрыть)
сегодня в 00:46
У Украины вся надежда должна быть на то, что поляки не обыграют шведов и что испанцы победят словаков, ибо хорваты и шотландцы уж всяко не скатают никого не устраивающую ничью, а португальцы явно не проиграют французам в 3 мяча
Valeron112
Valeron112
сегодня в 00:45
Что удивительно в списке Франция и Англия...чёртова схема .
konst19
konst19
сегодня в 00:42
У Украины лучше разница мячей чем у Финнов поэтому нужно ещё одно третье место которое хуже чем у Украины и они проходят дальше.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 00:36
Ну так братские народы и выступили по братски, что бы никому не обидно было!
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