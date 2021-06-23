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«Атлетико» — фаворит в борьбе за подписание Хамеса

сегодня, 10:24

Полузащитник Хамес Родригес может покинуть «Эвертон».

Как сообщается, агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Наполи», «Милану» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за подписание колумбийца является мадридский клуб.

Хамес уже был близок к переходу в «Атлетико» два года назад, однако тогда трансфер не состоялся. «Эвертон» будет готов продать полузащитника менее чем за 20 млн евро, что является приемлемой суммой для «матрасников».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:57
А разве за него идёт борьба?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:46
Пока только слухи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Все эти разговоры про фаворитов - просто сотрясание воздуха. Про Рамоса вон тоже говорили, типа МС фаворит, потом стал МЮ. А в итоге перешёл в ПСЖ.
Толковые сделки любят тишину.
Другое дело ,если это игры агента, нагнетающего (якобы?) интерес к своему клиенту.
Каждый занят своей работой. Лишь бы игроку было комфортно в новом клубе...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:32
Атлетико уже трудно кем-то усилить.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:31
Желаем удачи и побед
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