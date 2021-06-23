«Атлетико» — фаворит в борьбе за подписание Хамеса

Полузащитник Хамес Родригес может покинуть «Эвертон».
Как сообщается, агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Наполи», «Милану» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за подписание колумбийца является мадридский клуб.
Хамес уже был близок к переходу в «Атлетико» два года назад, однако тогда трансфер не состоялся. «Эвертон» будет готов продать полузащитника менее чем за 20 млн евро, что является приемлемой суммой для «матрасников».
Толковые сделки любят тишину.
Другое дело ,если это игры агента, нагнетающего (якобы?) интерес к своему клиенту.
Каждый занят своей работой. Лишь бы игроку было комфортно в новом клубе...
Толковые сделки любят тишину.
Другое дело ,если это игры агента, нагнетающего (якобы?) интерес к своему клиенту.
Каждый занят своей работой. Лишь бы игроку было комфортно в новом клубе...