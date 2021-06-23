«Атлетико» — фаворит в борьбе за подписание Хамеса

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сегодня, 10:24

Полузащитник может покинуть «Эвертон».

Как сообщается, агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Наполи», «Милану» и «Атлетико». Фаворитом в борьбе за подписание колумбийца является мадридский клуб.

Хамес уже был близок к переходу в «Атлетико» два года назад, однако тогда трансфер не состоялся. «Эвертон» будет готов продать полузащитника менее чем за 20 млн евро, что является приемлемой суммой для «матрасников».