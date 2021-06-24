«Арсенал» может продать Салиба этим летом

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сегодня, 12:54

может быть продан «Арсеналом» этим летом, сообщает Goal со ссылкой на football.london.

По информации источника, лондонский клуб может расстаться с 20-летним французским центральным полузащитником, так как главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свой состав Бена Уайта из «Брайтона».

С начала этого года Салиба выступал на правах аренды в «Ницце».