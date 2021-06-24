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«Арсенал» может продать Салиба этим летом

сегодня, 12:54

Виллиам Салиба может быть продан «Арсеналом» этим летом, сообщает Goal со ссылкой на football.london.

По информации источника, лондонский клуб может расстаться с 20-летним французским центральным полузащитником, так как главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свой состав Бена Уайта из «Брайтона».

С начала этого года Салиба выступал на правах аренды в «Ницце».

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:10
К несчастью
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 14:09
прям, теряюсь в догадках, что он такого Грачу сделал?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:47
Артека ещё тренер?
sv_1969
sv_1969 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 13:24
Желаю ему стать звездой!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:08
Бедняга, его тупо жаль. По сути, он не матча за "Арсенал" ни товарищеского, ни официального.

Он объяснил, что просто в шоке. Он приехал в команду после полугода без тренировок (летом 2020-го, а у них в марте оборвали чемпионат и все дома сидели), а опытный Нольтета, посмотрев его в паре спаррингов после полугода без тренировок (!!!), сказал, что он не нужен команде. При этом за него 30 лямов как за перспективного защитника отвалили.

С тех пор он сезон играл в аренде в "Ницце"...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:05
Рокировка по английски
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:03
Арсеналу уже пора что нибудь выигрывать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:00
совсем не интересный переход.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:57
не нужен,продавайте.
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