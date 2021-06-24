«Арсенал» может продать Салиба этим летом

Виллиам Салиба может быть продан «Арсеналом» этим летом, сообщает Goal со ссылкой на football.london.
По информации источника, лондонский клуб может расстаться с 20-летним французским центральным полузащитником, так как главный тренер «канониров» Микель Артета хочет заполучить в свой состав Бена Уайта из «Брайтона».
С начала этого года Салиба выступал на правах аренды в «Ницце».
Он объяснил, что просто в шоке. Он приехал в команду после полугода без тренировок (летом 2020-го, а у них в марте оборвали чемпионат и все дома сидели), а опытный Нольтета, посмотрев его в паре спаррингов после полугода без тренировок (!!!), сказал, что он не нужен команде. При этом за него 30 лямов как за перспективного защитника отвалили.
С тех пор он сезон играл в аренде в "Ницце"...
Он объяснил, что просто в шоке. Он приехал в команду после полугода без тренировок (летом 2020-го, а у них в марте оборвали чемпионат и все дома сидели), а опытный Нольтета, посмотрев его в паре спаррингов после полугода без тренировок (!!!), сказал, что он не нужен команде. При этом за него 30 лямов как за перспективного защитника отвалили.
С тех пор он сезон играл в аренде в "Ницце"...