«Ахмат» подал в суд на Google

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сегодня, 13:27

Руководство грозненского «Ахмата» подало в суд на корпорацию Google.

В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Напомним, что в январе 2021 года YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата».