«Ахмат» подал в суд на Google

Руководство грозненского «Ахмата» подало в суд на корпорацию Google.
В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.
Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Напомним, что в январе 2021 года YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата».
В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.
- А что такого Ахмат показал в YouTube? Я что-то пропустил?
В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.
- А что такого Ахмат показал в YouTube? Я что-то пропустил?