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«Ахмат» подал в суд на Google

сегодня, 13:27

Руководство грозненского «Ахмата» подало в суд на корпорацию Google.

В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

Третьим лицом стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Напомним, что в январе 2021 года YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата».

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Ахмат
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Дрогба0707
Дрогба0707
сегодня в 19:26
Ахмад сила)
memphis
memphis
сегодня в 19:12
Готовьтесь извиняться google!
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 18:59
На что жаловаться, если так близки к клубу люди полностью отрицающие нормы международного и внутреннего права.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:29
а в суд какой?если российский,то выиграют
112910415
112910415
сегодня в 17:32
с извинениями лучше не тянуть
9uqsaf8xam6k
9uqsaf8xam6k ответ mangox33 (раскрыть)
сегодня в 17:30
Жалуется в суд не он, а футбольный клуб Ахмат,подал жалобу, не передергивай. А раз ты предлагаешь ему пойти в суд, так сделал это лично ему, а не тут.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 16:55
Мда ребята...ха́йпоните лес и горы....мож до небес звук дойдёт.,.
h8you
h8you
сегодня в 15:52
хахаха сразу бы в спорт лого писали
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:43
Гугл даже не почувствует этот суд...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 15:39
такс, молчим, иначе и соккер заблокируют)))
Futurista
Futurista ответ mangox33 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Бородатые мигранты уже давно оккупировали Гаагу)...чего ему бояться?)...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:26
Как бы руководству перед Кадыровым извинятся не пришлось
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 15:26
Не нравится Google или Youtube, пользуйся другими сервисами !
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:00
Завести новый сайт и оштрафовать Гугл лямов на 20.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:56
Руководство грозненского «Ахмата» подало в суд на корпорацию Google.

В картотеке арбитражных дел появился иск клуба РПЛ к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

- А что такого Ахмат показал в YouTube? Я что-то пропустил?
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:37
" Гугл продажная! К..ёл ты!.."😁
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:31
Кто-то извиняться будет. Факт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:14
Этот суд Ахмату не выиграть!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:08
Ахмат отгуглит их по самые гуглы !!!)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:01
Хана гуглу )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:59
Похоже Ахмат выиграет суд.
mangox33
mangox33 ответ m6tcz5b2va6v (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:49
А зачем мне в Грозный ехать чтобы предлагвть, он что, читать не умеет ?))) Тем более что он сам жалуется в суд ))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:41
Google может на сайте Госуслуг извинится.


Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:41
Посмотрим на поворот событий...
mangox33
mangox33
сегодня в 13:36
ААхахахахаххаха Пусть бродатый приедет в Гаагу на суд если не испугается)
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 13:36
комментить можно?
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