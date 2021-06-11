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Газизов выиграл суд у «Спартака»

сегодня, 15:15

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, рассказала о решении суда.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не выплатил Газизову все деньги за разрыв контракта, поэтому менеджер решил обратиться в суд.

Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.

В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 19:53
И деньги выплатили?)))) Да не смешите мои тапочки. Это только начало. Какой идиот тебе за полгода выплатит такую сумму. Выиграешь, буду считать тебя сыном Остапа Бендера.))))
75158
75158
сегодня в 19:27
нашли дойную свиноматку...
Уфа лям требует с заремы...
газизов доит...
Кокошка хорошо подоил..
кто следующий?
одному в жбан прилетело....промяса скоро на каторгу...уборщица единственная уволилась...веселуха у них там.....
ildar_3871
ildar_3871 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:25
У вас в России так , кто больше всех говорит тот получает !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:17
Пора заканчивать, эту порочную практику. Меньше полгода чел работал...Куда катится росфутбол... Кто-то работая за всю жизнь столько не заработает, а тут...Писец..
feris1
feris1
сегодня в 18:41, ред.
Хорошая новость!
Пусть Федуна по полной вытрясут!
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
сегодня в 18:24
Это должно насторожить болельщиков. Раньше только на поле проигрывали, а теперь....)
particular
particular
сегодня в 18:18
Грандиозный менеджер надолго останется в памяти москвичей...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:02
Довыпендривалась Зарема.)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:52
Обозлили зарему.
Rheinfall
Rheinfall ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 17:46
Я сам татар малай!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:43
Молодец,поддерживаю.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 17:23
Поддерживаю !)
1-я конная
1-я конная
сегодня в 17:19
Для Заремы пришла пора платить по векселям
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:13
Мало башкирскому жулику 400 лямов за пол года шабашки в Спартаке показалось, так он ещё умудрился лям отсудить!
Aris
Aris
сегодня в 17:09
Погрязли в сплетнях, интригах и хамстве!
Mangur
Mangur
сегодня в 17:09
Спартак наказан по заслугам.
Rheinfall
Rheinfall ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 17:06
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 17:04
    Мой дружбан мясной говорит ток одно слово - задолбали (немножко по другому, но суть такая)))).....
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 16:57, ред.
    Как далеки они от футбола и народа, несколько они работают, а сколько денег выбивают. И как да боли знакома эта фраза, "Недовольны только самим решением судьи", интересно, этот судебный процесс с помощью ВАРа проходил?
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 16:41
    Футбольный сайт а пишут о бытовухе
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:40
    Остаётся ли время думать о футболе....в этом "очаге дворцовых интриг" ???
    Юбилей на носу...новые задачи...новые амбиции...новый тренер...
    А мы всё читаем кому какие то коврижки достались....

    Спартак - огромный клуб...с наибольшим количеством болельщиков в стране...клуб с завидной историей и традициями...один из немногих наших клубов известных в европах....

    Понятно что если 18 раз (из 19-ти)подряд спотыкаешься на одном камне - то дело уже не в камне...))
    Не должны в таком большом клубе превалировать кабинетные распри...делёж олигархических бабосов...суды...бесконечная тренерская и гендировская текучка....
    Реально...у меня 8 знакомых из 10-ти болеют за этот клуб....и они всё чаще предпочитают говорить о погоде и кино чем о футболе.....
    Надеюсь вся эта чебатуха скоро закончится....и мы чаще начнём видеть информацию о достижениях этого большого клуба... как у нас так и в еврокубках....чем новости о кабинетных интригах......

    Удачи и процветания !!!!
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 16:38
    Всё, теперь в Уфу из Спартака ни одного игрока!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 16:31
    От этой узбечки одни убытки !
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 16:20
    Вот и замечательно!!!!!! Хоть судьи честно судить будут
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 16:18
    на какие нормы сошлется суд?
    по контракту к выплате х000
    на счет выплочено х0

    действительно, на какие нормы сошлется суд)))
    ну главное, что процессом довольна, бабки за работу капают - юристы))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 16:12
    Требования удовлетворили в полном объеме, а Газизов удовлетворил Зарему в полном объеме...В итоге ничья 1:1 ))
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:08, ред.
    Скоро на линию огня выйдет ещё и Зарема !!! Газизов - Селихова , бои без правил !!!)))
    Бои ещё будут продолжаться и наврядли скоро закончатся !!! Будем делать посмотреть !!!
    за
    за
    сегодня в 16:02
    Уверен, Газизову прилетит бумерангом, если не сейчас, то потом.
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:02
    Зарема как квочка!)))) хрен кому отдаст свои "яйца" без боя!))))
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 16:01
    Аферист , по глазам вижу !)
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