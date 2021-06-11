Газизов выиграл суд у «Спартака»

Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, рассказала о решении суда.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не выплатил Газизову все деньги за разрыв контракта, поэтому менеджер решил обратиться в суд.
Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.
В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения.
Юбилей на носу...новые задачи...новые амбиции...новый тренер...
А мы всё читаем кому какие то коврижки достались....
Спартак - огромный клуб...с наибольшим количеством болельщиков в стране...клуб с завидной историей и традициями...один из немногих наших клубов известных в европах....
Понятно что если 18 раз (из 19-ти)подряд спотыкаешься на одном камне - то дело уже не в камне...))
Не должны в таком большом клубе превалировать кабинетные распри...делёж олигархических бабосов...суды...бесконечная тренерская и гендировская текучка....
Реально...у меня 8 знакомых из 10-ти болеют за этот клуб....и они всё чаще предпочитают говорить о погоде и кино чем о футболе.....
Надеюсь вся эта чебатуха скоро закончится....и мы чаще начнём видеть информацию о достижениях этого большого клуба... как у нас так и в еврокубках....чем новости о кабинетных интригах......
Удачи и процветания !!!!
Юбилей на носу...новые задачи...новые амбиции...новый тренер...
А мы всё читаем кому какие то коврижки достались....
Спартак - огромный клуб...с наибольшим количеством болельщиков в стране...клуб с завидной историей и традициями...один из немногих наших клубов известных в европах....
Понятно что если 18 раз (из 19-ти)подряд спотыкаешься на одном камне - то дело уже не в камне...))
Не должны в таком большом клубе превалировать кабинетные распри...делёж олигархических бабосов...суды...бесконечная тренерская и гендировская текучка....
Реально...у меня 8 знакомых из 10-ти болеют за этот клуб....и они всё чаще предпочитают говорить о погоде и кино чем о футболе.....
Надеюсь вся эта чебатуха скоро закончится....и мы чаще начнём видеть информацию о достижениях этого большого клуба... как у нас так и в еврокубках....чем новости о кабинетных интригах......
Удачи и процветания !!!!