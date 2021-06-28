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«Гамбург» объявил о подписании полузащитника «Барселоны»

28 июня 2021, 18:26

«Гамбург» объявил о подписании полузащитника «Барселоны» Людовита Рейса.

Контракт немецкого клуба с 21-летним голландцем рассчитан на 4 года. Людовит перешел в «Гамбург» бесплатно, хотя его контракт с «Барселоной» действовал до лета 2022 года.

В прошлом месяце «Гамбург» объявил имя нового главного тренера. В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
28 июня в 19:22, ред.
Не за что)
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ STVA 1 (раскрыть)
28 июня в 18:58
Он по-разному проходит в разных источниках. Поменяем на полузащитника, спасибо!
STVA 1
STVA 1 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
28 июня в 18:54
Он полузащитник и в тексте у вас стояло полузащитник
оманда: ОснабрюкОснабрюк
Номер: 6
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 01.06.2000 (21 год)
mihaluch
mihaluch
28 июня в 18:45
Он ни сколько ни стоит.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ STVA 1 (раскрыть)
28 июня в 18:38
Что в нем нужно исправить?
STVA 1
STVA 1
28 июня в 18:33
Исправьте заголовок
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 18:30
Забраковала его Барселона.
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