«Гамбург» объявил о подписании полузащитника «Барселоны» Людовита Рейса.
Контракт немецкого клуба с 21-летним голландцем рассчитан на 4 года. Людовит перешел в «Гамбург» бесплатно, хотя его контракт с «Барселоной» действовал до лета 2022 года.
Ludovit #Reis wechselt zum HSV und hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben 🖋— Hamburger SV (@HSV) June 28, 2021
Alle Infos gibt's in unserer Meldung ➡ https://t.co/mkVTy1HM3r#nurderHSV pic.twitter.com/UUSMQDhfkK
В прошлом месяце «Гамбург» объявил имя нового главного тренера. В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.
оманда: ОснабрюкОснабрюк
Номер: 6
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 01.06.2000 (21 год)
оманда: ОснабрюкОснабрюк
Номер: 6
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 01.06.2000 (21 год)