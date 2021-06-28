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28 июня 2021, 18:26

«Гамбург» объявил о подписании полузащитника «Барселоны» .

Контракт немецкого клуба с 21-летним голландцем рассчитан на 4 года. Людовит перешел в «Гамбург» бесплатно, хотя его контракт с «Барселоной» действовал до лета 2022 года.

Ludovit #Reis wechselt zum HSV und hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben 🖋



Alle Infos gibt's in unserer Meldung ➡ https://t.co/mkVTy1HM3r#nurderHSV pic.twitter.com/UUSMQDhfkK — Hamburger SV (@ HSV ) June 28, 2021

В прошлом месяце «Гамбург» объявил имя нового главного тренера. В минувшем сезоне «Гамбург» финишировал на 4-м месте во второй Бундеслиге.