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Мбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ и через год уйти свободным агентом

01 июля 2021, 04:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается продлевать истекающий в следующем году контракт с парижским клубом, информирует источник.

22-летний форвард уже уведомил клуб о желании сменить команду. Однако игрок не будет требовать отпустить его в это трансферное окно и готов отработать контракт, чтобы летом 2022 года уйти свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе проведёт следующий сезон в ПСЖ, так как это является обязательным условием в контракте клуба с Неймаром.

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Все комментарии
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 июля в 18:12
Лучше Черчесова
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Мessi 10 (раскрыть)
01 июля в 18:11
Сразу чувствуется глор Месси. А за 16 о прошлом сезоне и желании кинуть клуб порассуждай
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ Мessi 10 (раскрыть)
01 июля в 18:07
Трансферы Дембеле и Малькома. Добавить нечего да и не надо
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
01 июля в 12:09
Схема Переса это отдать колласальным бабки за пол года контракт - год .Не пойму где и когда ты видел такие махинации от Переса ? Это в основном Юве так грамотно забирает игроков .А что насчёт Мбаппе ,останется пол года ,вместо того что бы подождать Перес 100 лямов отдаст
Alex12357
Alex12357
01 июля в 12:06
Самое лучшее ,продать его ,хотя кому он нужен?После Евро и ЛЧ -его игра ,это его Я,так что Камерунского Эму придётся ждать ещё год,но ни в коем случае не повышать зарплату ,этот паренёк ещё тот.
АлексАлекс
АлексАлекс
01 июля в 11:58
Настоящий патриот! оставил сборную без Евро, а теперь французскую команду без 100+ млн
Мessi 10
Мessi 10
01 июля в 11:00
Сразу чувствуется схема Переса) уже договорились, что Реал подпишет Мбаппе, но при этом Киллиан должен кинуть свой клуб и уйти бесплатно, т.к. Реал не потянет)
Перес старый хитрый лис, а Мбаппе оказывается 16ь редкостная ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 09:56
Условия в контрактах игроков вообще удивляют) Мбаппе остаётся в ПСЖ потому что у Неймара в контракте такой пункт?) Серьёзно?
Скоро будут пункты, продлю контракт, если пригласите ко мне на ночь Анджелину Джоли или Ализе. Игроки Барсы и вовсе будут просить на ночь Бреда Питта или Джорджа Клуни.)
liverpool-today
liverpool-today
01 июля в 09:37
Когда деньги не важны для игрока
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 июля в 08:05
Петушок соизволил продлить контракт с условием, что будет играть вместе со страусом
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 июля в 07:37
Через год откроется конкурс зарплат.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 05:33, ред.
Такого игрока отпускать бесплатно - глупо. ПСЖ сами себя запутали.
kella
kella
01 июля в 05:28
С таким регрессом другого не дано!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 июля в 04:58
У него будет большая зарплата
STVA 1
STVA 1
01 июля в 04:46
Это его право
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 июля в 04:40
Правда я не понял при чём тут Неймар.
swed27
swed27
01 июля в 04:29
Контракт - это святое
ОПС
ОПС
01 июля в 04:25
Контракт надо отработать.
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