Мбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ и через год уйти свободным агентом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не собирается продлевать истекающий в следующем году контракт с парижским клубом, информирует источник.
22-летний форвард уже уведомил клуб о желании сменить команду. Однако игрок не будет требовать отпустить его в это трансферное окно и готов отработать контракт, чтобы летом 2022 года уйти свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Мбаппе проведёт следующий сезон в ПСЖ, так как это является обязательным условием в контракте клуба с Неймаром.
Перес старый хитрый лис, а Мбаппе оказывается 16ь редкостная ))
Перес старый хитрый лис, а Мбаппе оказывается 16ь редкостная ))
Скоро будут пункты, продлю контракт, если пригласите ко мне на ночь Анджелину Джоли или Ализе. Игроки Барсы и вовсе будут просить на ночь Бреда Питта или Джорджа Клуни.)
Скоро будут пункты, продлю контракт, если пригласите ко мне на ночь Анджелину Джоли или Ализе. Игроки Барсы и вовсе будут просить на ночь Бреда Питта или Джорджа Клуни.)