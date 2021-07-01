Мбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ и через год уйти свободным агентом

1625101221

01 июля 2021, 04:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» не собирается продлевать истекающий в следующем году контракт с парижским клубом, информирует источник.

22-летний форвард уже уведомил клуб о желании сменить команду. Однако игрок не будет требовать отпустить его в это трансферное окно и готов отработать контракт, чтобы летом 2022 года уйти свободным агентом.