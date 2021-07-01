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Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»

01 июля 2021, 12:20
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец считает, что сборная Украины способна обыграть Англию в 1/4 финала Евро-2020.

На этой стадии нет слабых соперников. Легкой прогулки для Англии не будет.

Кто для меня стал открытием из Украины на этом Евро? Нравится Бущан. Хорошую игру показывает, уверенно играет в сборной, да и в «Динамо» основным стал. Это главное звено в сборной. Плюс, конечно, ребята, которые долгое время там играют: Сидорчук, Степаненко, Матвиенко.

Шевченко с первого дня, как пришел, начал показывать, что хочет. Очень много подсказывает. В теории и на поле много работы проводится для того, чтобы сборная показывала такую игру.

Ранее экс-наставник «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин выразил мнение, что сборная Украины прогрессирует под руководством Андрея Шевченко.

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Все комментарии
Поц
Поц ответ sir_Alex (раскрыть)
01 июля в 18:00
90:10, жаже 96:4.
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 13:53
60 на 40 в пользу родоначальников.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 июля в 13:32
Этот матч смотреть не буду
Artemon9
Artemon9
01 июля в 13:20
Ненавижу обе команды
marut
marut
01 июля в 13:16
Выиграет Англия но не крупно
ДАША Д
ДАША Д
01 июля в 13:12
Может по разному получиться.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
01 июля в 13:07
да всё очень просто, если мандража не будет у игроков Шевы - возможны варианты, ну а если будет, то... )
Ironigor
Ironigor
01 июля в 12:48
Как бы я не хотел чтобы сборная Украины выиграла у сборной Англии в этом противостоянии, но любой здравомысляящий блельщик понимает что это просто будет невозможно. Это две совсем разные команды по качеству , классу игроков и рейтингу сборных. Я думаю сборная Англии даже шансов не даст Украине зацепиться даже на ничью в основное время. Не буду перечислять по персоналиям игроков сборной Украины которые могли бы противостоять англичанам . Зинченко показал в играх Чемпионата что он далеко не может решать задачи сборной, а гол который он забил в ворота Швеции это всего лишь эпизод. Англичане знают его игру и на что он способен как никто . И отыграть его им не составит никакого труда. Яремчук как бы он не был хорош, но против игроков обороны англичан не представляет особой опасности, тем более года берут свое, что показали его игру особенно во втором тайме, когда у него уже не хватало даже движения , не говоря о каких-то обостряющих действий которые могли бы создать опасность для защитников других команд. А учитывая класс английской обороны которой я думаю не составит труда блокировать действия всех украинских игроков атаки. Вообщем исходя из реальности на сегодняшний день Украина не сможет противопоставить что либо сборной Англии. Исход я думаю очевиден. Сборная Англии выиграет и может даже в сухую. Ну а время рассудит, посмотрим !!!
Всем Добра !!!
ОПС
ОПС
01 июля в 12:25
Посмотрим, что будет в матче.
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