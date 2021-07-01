Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»

Украинский защитник московского «Динамо» считает, что сборная Украины способна обыграть Англию в 1/4 финала Евро-2020.

На этой стадии нет слабых соперников. Легкой прогулки для Англии не будет.

Кто для меня стал открытием из Украины на этом Евро? Нравится Бущан. Хорошую игру показывает, уверенно играет в сборной, да и в «Динамо» основным стал. Это главное звено в сборной. Плюс, конечно, ребята, которые долгое время там играют: Сидорчук, Степаненко, Матвиенко.

Шевченко с первого дня, как пришел, начал показывать, что хочет. Очень много подсказывает. В теории и на поле много работы проводится для того, чтобы сборная показывала такую игру.