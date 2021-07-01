Мбаппе уехал в отпуск, уведомив ПСЖ, что не собирается продлевать контракт

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01 июля 2021, 14:24

Нападающий не будет продлевать контракт с ПСЖ .

Журналист Филипп Санфурше сообщает, что 22-летний футболист уведомил о своем намерении руководство парижского клуба, перед тем как отправиться в 15-дневный отпуск.

Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Через год он может покинуть команду бесплатно.