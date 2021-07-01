Мбаппе уехал в отпуск, уведомив ПСЖ, что не собирается продлевать контракт

Нападающий Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ.
Журналист Филипп Санфурше сообщает, что 22-летний футболист уведомил о своем намерении руководство парижского клуба, перед тем как отправиться в 15-дневный отпуск.
Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Через год он может покинуть команду бесплатно.
Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ до конца.
Пусть Мбаппе и Холланда перейдут в Реал Мадрид в следующем сезоне, а потом, после Анчелотти, пусть вернётся Зинедин Зидан!!!
Надеюсь, что Жюль Кунде или Торреса тоже возьмём!!!
Пусть Мбаппе и Холланда перейдут в Реал Мадрид в следующем сезоне, а потом, после Анчелотти, пусть вернётся Зинедин Зидан!!!
Надеюсь, что Жюль Кунде или Торреса тоже возьмём!!!
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Что там мбапе да гризманы всякие)))
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Что там мбапе да гризманы всякие)))
Из за высокомерия решил бить пенальти последним и унизился.Возвышающий себя унижен будет.Не приятный человечик.
Из за высокомерия решил бить пенальти последним и унизился.Возвышающий себя унижен будет.Не приятный человечик.