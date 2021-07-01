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Мбаппе уехал в отпуск, уведомив ПСЖ, что не собирается продлевать контракт

01 июля 2021, 14:24

Нападающий Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Журналист Филипп Санфурше сообщает, что 22-летний футболист уведомил о своем намерении руководство парижского клуба, перед тем как отправиться в 15-дневный отпуск.

Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Через год он может покинуть команду бесплатно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен отработать контракт с ПСЖ до конца.

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vastudio
vastudio
02 июля в 00:05
Корона начала жать)))) Пойдёшь в Пахтакор тогда, "гений")))
95-shishani-95
95-shishani-95
01 июля в 21:51
Отличные новости!
Пусть Мбаппе и Холланда перейдут в Реал Мадрид в следующем сезоне, а потом, после Анчелотти, пусть вернётся Зинедин Зидан!!!
Надеюсь, что Жюль Кунде или Торреса тоже возьмём!!!
Давайте думать
Давайте думать ответ fnnervru7zae (раскрыть)
01 июля в 19:53
Оу оу оу, завтра в заголовке... На страничке поссорились два пользователя:Сергей Суханов и набор букв......
Свежие новости, читайте скорей
Что там мбапе да гризманы всякие)))
fnnervru7zae
fnnervru7zae ответ Сергей Суханов (раскрыть)
01 июля в 19:12, ред.
Когда дело касается неприкасаемых как Месси,Роналду тренер дает самим выбирать,таким же стал и Мбаппе.
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ b5hkeuhn55vt (раскрыть)
01 июля в 18:18
Лучшие пенальтисты позже 4 не подходят. Дуру не гони решает тренер купи букварь
juvenale
juvenale
01 июля в 18:04
на черепаший остров
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ b5hkeuhn55vt (раскрыть)
01 июля в 17:37
Согласен, что Неймар на него плохо стал влиять. Но пенальти обычно тренер распределяет кто когда бьёт. Мне кажется, что только Роналду с Месси сами выбирают .
Василий 50
Василий 50
01 июля в 16:03
Какие же они все капризные
b5hkeuhn55vt
b5hkeuhn55vt
01 июля в 15:55
Выпендришник как Неймар,ничего у него не получится.
Из за высокомерия решил бить пенальти последним и унизился.Возвышающий себя унижен будет.Не приятный человечик.
berda2003
berda2003
01 июля в 15:34
носятся с этой манкис, как с низкой бесплатных банан...
Обезжиренный
Обезжиренный
01 июля в 15:32
Прозрение наступило, а жадность отступила
Project Pandora
Project Pandora
01 июля в 15:00
Значит ждём в этом году в Реале. Бесплатно через год ему никто уйти не даст.
Ironigor
Ironigor ответ sir_Alex (раскрыть)
01 июля в 14:52
Или да )))😜
Elliada
Elliada
01 июля в 14:52
Разве он не отдыхал на Евро?
112910415
112910415
01 июля в 14:49
выпил, наверное ... вот и уведомил !
sir_Alex
sir_Alex ответ Ironigor (раскрыть)
01 июля в 14:47
Или 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 июля в 14:40
Срочно высылайте за ним Неймара!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 июля в 14:35
Психанул паренёк конкретно. Наверняка его гнобили все кому не лень за тот роковой промах с точки. А с их самовлюблённостью это крайне неприятно. Вот и махнул на всех рукой и поехал отдыхать куда-нить в райский уголок. А без работы он не останется, тем более если за бесплатно через год уйдёт...
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 14:33
Неймар тоже три раза хотел уйти,и столько же раз возвращался
Ironigor
Ironigor
01 июля в 14:29
Ювентус или ... ???)
sv_1969
sv_1969
01 июля в 14:26
Ну это понятно!Ему не интересно там)
ДАША Д
ДАША Д
01 июля в 14:26
Он сам не понимает что делает.
Strashniy
Strashniy
01 июля в 14:26
Мбаппе обиделся на всех.
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