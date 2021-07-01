ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Николич: «„Локомотиву“ нужен центральный защитник и опорный хавбек»

01 июля 2021, 15:23

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что клуб собирается усилить несколько позиций в текущее трансферное окно.

В каком состоянии Баринов и Жемалетдинов? Можно сказать, в хорошем. У них был недельный отпуск, сейчас они провели уже две тренировки. Скоро подъедут Крыховяк и Рыбус, мы потихоньку собираемся, еще ждем двух иностранцев-новичков. Но времени не так много, впереди Суперкубок, нам очень хочется выиграть этот трофей. Я доволен проделанной работой.

Подписаны ли два иностранца? Нет, это только в планах. На какие позиции? Не секрет, что Чорлука ушел, поэтому нам нужен центральный защитник, также речь идет об опорном полузащитнике.

Цели на сезон самые высокие, я не могу по-другому. Сначала надо выиграть Суперкубок. В РПЛ речь идет тоже о победе, мы к этому стремимся.

В еврокубке? Выход из группы.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова.

Все новости
Набиуллин рассказал, почему он выбрал «Химки»
Вчера, 12:17 Комментарии4
Официально«Химки» подтвердили трансфер Набиуллина
06 июля ФотоКомментарии2
Официально«Крылья Советов» подписали украинского полузащитника
06 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноТульский «Арсенал» объявил о подписании защитника из чемпионата Швеции
06 июля ФотоКомментарии2
Гагнидзе — о переходе в «Динамо» М: «В России отличный чемпионат»
05 июля Комментарии9
ОфициальноГагнидзе стал игроком «Динамо» М
05 июля ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
01 июля в 22:44
Там Рангник уже вроде как на подходе спорт.директором, пусть покажет нашим рукопопым мастер-класс по поиску талантов
swed27
swed27
01 июля в 15:55
Ну так и покупайте
YVG
YVG
01 июля в 15:37
Таки всем такое надо.
ДСА
ДСА
01 июля в 15:25
Задача одна - попасть в зону Лиги Чемпионов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100