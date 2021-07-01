Николич: «„Локомотиву“ нужен центральный защитник и опорный хавбек»

Главный тренер «Локомотива» рассказал, что клуб собирается усилить несколько позиций в текущее трансферное окно.

В каком состоянии Баринов и Жемалетдинов? Можно сказать, в хорошем. У них был недельный отпуск, сейчас они провели уже две тренировки. Скоро подъедут Крыховяк и Рыбус, мы потихоньку собираемся, еще ждем двух иностранцев-новичков. Но времени не так много, впереди Суперкубок, нам очень хочется выиграть этот трофей. Я доволен проделанной работой.

Подписаны ли два иностранца? Нет, это только в планах. На какие позиции? Не секрет, что Чорлука ушел, поэтому нам нужен центральный защитник, также речь идет об опорном полузащитнике.

Цели на сезон самые высокие, я не могу по-другому. Сначала надо выиграть Суперкубок. В РПЛ речь идет тоже о победе, мы к этому стремимся.

В еврокубке? Выход из группы.